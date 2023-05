Salitre Mágico proyecta cerrar con 900.000 visitantes 2023

Pese a un panorama lleno de incertidumbre, enmarcado por una alta inflación, el sector de los parques de diversiones y atracciones se mantiene optimista y proyecta un crecimiento positivo para este 2023. Lo anterior lo afirmó Néstor Bermúdez, director general de Salitre Mágico, quién además habló sobre las inversiones que vienen para este año y de la nueva atracción que tendrá el parque en agosto.

¿Cuál es el balance que puede hacer de la operación del parque?



Si bien venimos de un 2022 bastante positivo, sabemos que el 2023 será un año retador. Sin embargo, este primer trimestre para nosotros ha sido muy bueno y esperamos que ese impulso de crecimiento se mantenga, pese al panorama.



(Bancolombia busca fortalecer economía circular en el país y la región).



¿Cómo les fue en Semana Santa y cómo proyectan la temporada de vacaciones?



Hay que tener en cuenta que en la industria, y especialmente por el calendario colombiano, el 35% del presupuesto total se vende en los primeros meses del año, mientras que el 65% se vende en el segundo semestre.



Este primer semestre va dentro de lo esperado y aspiramos tener un repunte a mitad de año, ya que se vendrá la incorporación de una nueva atracción para finales de agosto. Asimismo, tendremos el Festival del Terror, el Festival de Halloween para los niños y la segunda edición de Christmas Fest en diciembre.



Durante la temporada de mitad de año, que son los meses de junio y julio, siempre esperamos 90,000 visitantes, en esta oportunidad la meta es recibir cerca de 200.000 visitantes.



¿Cuántos visitantes recibieron en el 2022 y cuántos esperan para este año?



El 2022, sin duda, fue un año muy importante para nosotros, ya que estuvimos por encima de los 700.000 visitantes. Para este 2023, que es un año muy retador, esperamos llegar a los 900.000 visitantes, gracias a la nueva atracción que vamos a tener.



('El enemigo no es el petróleo o el gas, sino las emisiones').



¿Han sentido el golpe de la inflación y la subida del dólar?



Sí. Definitivamente la inflación nos afecta y sabemos que los presupuestos destinados a entretenimiento pueden esperar. Es por ello que dentro de nuestra estrategia hemos decidido reforzar la metodología de tarifas dinámicas con el fin de llegar a diferentes segmentos. Claramente muchas veces nos ha tocado mover los precios para ser más flexibles. Por otro lado, la tasa de cambio, si bien ha venido bajando, también nos afecta ya que todos los repuestos de las atracciones los compramos en el exterior.



¿Han tenido que incrementar los precios de las entradas o se mantiene los precios del 2022?



Todo corresponde a una dinámica de precios flexibles y dinámicos. No hemos tenido que incrementar los precios. De hecho le seguimos apuntando a la alta ocupación.



(Qué considerar si busca trabajo en empresas que hayan hecho despidos).



¿En dónde se concentrarán sus inversiones?



Con la firma de un nuevo contrato con la ciudad en el 2019, hemos trazado un plan a cinco años en el cual esperamos invertir más de $100.000 millones. La meta es que para el 2026 el parque esté completamente renovado, hasta el momento hemos invertido cerca de $20.000 millones y con la nueva atracción invertiremos $50.000 millones adicionales para tener un total de $70.000 millones acumulados. En lo que resta de estos cinco años, vamos a estar invirtiendo cerca de $140.000 millones.



¿Cómo proyectan el crecimiento del sector?, ¿cree que seguirá creciendo?



El 2022 fue un año muy importante para este sector y correspondió, principalmente, a ese cambio de hábito que se dio luego de la pandemia. Y esperamos que se siga manteniendo ese impulso. Estamos muy optimistas.



(Estas son las fechas que dinamizarían las exportaciones colombianas).



¿Cuáles son las expectativas que tiene para este 2023?



Este año, la meta es crecer cerca de un 22% frente al 2022, claramente con una puesta grande en visitantes. Si bien no estamos viendo un incremento en los pasaportes queremos llegar a más visitantes.



¿Cuál es la atracción que pronto tendrá el parque?



Se trata de la montaña rusa de propulsión magnética más alta y más rápida de Latinoamérica, fabricada por la compañía Premier Rides. Contará con una velocidad máxima de 100 km/h, además la atracción alcanzará los 47,5 metros de altura, tendrá una longitud de 263 metros y proyecta atender aproximadamente 600 personas por hora.



A nivel mundial, solo existen diez montañas de este estilo las cuales están ubicadas en ciudades importantes del mundo, por eso esto ha sido de gran relevancia para el parque tener una atracción de alto impacto con estas características. De aquí en adelante estaremos generando 200 empleos con la atracción.



(Alerta de Asobares: más de 11.000 empleos, en peligro por la laboral).



¿A cuánto ascendió la inversión de esta atracción y cuando estará en funcionamiento?



La inversión es superior a los $50.000 millones. La instalación ha iniciado y se esperamos que esté terminada en agosto, mes en que se haría la inauguración oficial. Con esto, el parque espera incrementar un 15% el volumen de visitantes mejorando su oferta al nivel de los parques más visitados.



¿Cree que las iniciativas planteadas en el proyecto de la reforma laboral tendrán un impacto en este sector?



Sí. Definitivamente es un tema que impactará a sectores como los restaurantes, bares, parques de diversiones, centros comerciales, el turismo por el tipo de horarios que se manejan.



En su momento tendremos que realizar las distintas ecuaciones económicas, vía precio o volumen, con el fin de contrarrestar ese peso.

Eventos para este segundo semestre del año

De acuerdo con el director del parque Salitre Mágico, Néstor Bermúdez, para el segundo semestre se esperan grandes sorpresas para los asistentes al parque, ya que regresa el Festival del Terror en su octava edición, el cual va a estar desde la última semana de septiembre hasta la primera semana a ti noviembre.



Asimismo, para el mes de octubre estará abierto para los niños y niñas el Festival Halloween.



“Contamos con una gran oferta para todos los públicos. Queremos que nuestros visitantes disfruten de grandes experiencias, de las atracciones y de la oferta gastronómica que tenemos”.

​

JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio