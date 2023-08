HAB Hotel planea ‘aterrizar’ en Santa Marta y Medellín

El HAB Hotel, ubicado en Bogotá, gracias a su rápido crecimiento impulsado por el crecimiento de turistas extranjeros planea llegar a otras ciudades como Santa Marta y Medellín, según Nicolás Vergara, cofundador del complejo.



¿Cómo les fue en el primer semestre del año?



Tuvimos un primer semestre muy bueno, de enero a abril la ocupación fue excelente sobre todo por el turismo internacional, teniendo en cuenta que en HAB Hotel el 81% de los huéspedes son extranjeros, no se sintió la difícil situación del país afortunadamente.



En mayo y junio bajó un poco la ocupación, pero sumando y restando, el primer semestre fue muy bueno para nosotros.



¿La llegada de extranjeros a Bogotá jalonó las ventas?



La ocupación en HAB todo el año es altamente de turistas extranjeros, y lo que llevamos de este segundo semestre no es la excepción. Agosto es un muy buen mes en HAB, a la fecha contamos ya con una ocupación del 60% vendida.



Nos hemos posicionado muy bien entre los huéspedes extranjeros quienes llegan buscando experiencias diferentes, experiencias que representen el lugar que están visitando, y en HAB lo hemos entendido perfectamente y hemos trabajado para satisfacer esa necesidad, ofreciéndoles entre otras cosas, un hotel y un café que refleja nuestros valores de sostenibilidad, de sensibilidad por el arte, el diseño y la arquitectura, hemos creado una relación única con nuestros visitantes.



¿Cómo es el turista que llega a HAB?



El turista que llega a HAB aparte de ser muy internacional, decimos que es un joven entre los 25 y 70 años, y realmente lo sentimos así porque vienen personas más maduras, pero con un comportamiento bastante joven, que buscan temas de salud, gastronomía alternativa, que quieren explorar el país, es muy curioso que no podemos segmentarlos o clasificarlos por la edad, si no más por los comportamientos, es un segmento que nos gusta, porque es un segmento culto, amable, muy respetuoso con el staf.



¿Cómo esperan cerrar el año en materia de ventas y ocupación hotelera?



Tenemos datos más o menos de dos meses por anticipado, así que por ahora sabemos que agosto va a terminar muy fuerte, posiblemente el mejor mes del año. Septiembre baja un poco y esperamos que el resto del año, como normalmente es, suba la ocupación, suba el turismo.



HAB proyecta para este 2023 una ocupación del 78%, 13.912 habitaciones vendidas e ingresos por $4.345 millones y en cuanto al restaurante esperamos crecer 20%.



¿Qué nuevos planes tienen?



La propuesta de HAB gusta al extranjero que visita Latinoamérica y nuestro sueño es abrir otros hoteles en Colombia próximamente, específicamente en Bogotá, Santa Marta y Medellín y posiblemente en alguna otra ciudad latinoamericana.



Estamos en este momento recorriendo distintos países para que esta primera apertura fuera de Colombia sea todo un acierto y conserve nuestra esencia. Soñamos, a futuro, con llegar a tener 20 hoteles en Latinoamérica.



¿Harán inversiones o tienen en mente llegar a nuevos lugares?



Por ahora utilizamos la IA para la comunicación, redactar mensajes, responder y además al hacer nuestra comunicación en redes sociales.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio