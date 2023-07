Burger King abre sitio insignia y planea otros 20 restaurantes

Burger King presenta en el norte de Bogotá, una tienda insignia con la que renueva su voto de confianza en el mercado colombiano, el cual va bien en ventas en lo corrido del año. Al anuncio de esta apertura, con varias innovaciones en el servicio, se suma la decisión de abrir 20 nuevos restaurantes en los próximos cuatro años, dice a Portafolio Paola Beltrán, CEO de la cadena de hamburguesas.



¿Qué inauguran hoy?



Hoy se abre una nueva etapa para la marca en Colombia, abrir una tienda flagship, como nosotros la llamamos, o el centro de lo que es realmente la experiencia de marca para que Colombia sienta lo que es Burger King en pleno, es para nosotros una noticia emocionante. Esta es una marca que lleva muchos años en el mercado colombiano, pero que no se había podido desplegar al 100%. Este paso de abrir en la Av. Pepe Sierra con Cra. 18, con todas los las amenidades que la marca ofrece, es una noticia que nos emociona.



¿Cómo es?



Este punto, que es el símbolo de lo que es la marca como tal, tiene 468 metros cuadrados. El terreno total tiene más de 1.600 metros cuadrados. El consumidor encontrará Auto King, el primero 24 horas en Colombia y el primero que operamos en Bogotá, hay algunos en Medellín. Tiene zona pet friendly, una zona para parquear las bicicletas, la posibilidad de hacer pedidos en kioskos electrónicos.



Habrá un menú mucho más grande que el que tenemos en otras tiendas. Wi-FI con alta velocidad, conectividad en todos los puestos para pasar el tiempo en la tienda y una zona de juegos distinta. Hemos pensado un poco en las necesidades de todas nuestras edades de consumo.



¿Qué inversión hicieron en este restaurante?



La marca nunca había hecho una inversión semejante en una tienda. Estamos hablando de más de $4.000 millones. Hoy tenemos más de 100 personas que han trabajado en este proyecto de alguna manera directa, indirectas, contratistas, personas de tecnología. Ha sido un reto gigante. Es un voto de confianza más de que el mercado de Colombia para el Burger King es muy interesante y es una apuesta de marca mayor.



¿Podrían aparecer más puntos con este formato?



Al país le caben muchísimos de estos. Ahora tenemos 40 restaurantes y esperamos en los próximos cuatro años llegar a 60 más o menos. Para Colombia, eso todavía deja mucho por abarcar. En redes sociales nos piden abrir en Bucaramanga, Cúcuta y Pereira. Y eso es lo que en los próximos años esperamos brindar al consumidor.



¿En qué ciudades están?



Hoy tenemos 40 restaurantes distribuidos entre Bogotá y Medellín, las dos plazas principales. Tenemos también en Cali, Barranquilla y Cartagena.



¿Los 20 nuevos en dónde estarían?



Creo que Bogotá todavía tienen mucha oportunidad de tener más Burger King, pero esperamos abrir en nuevas ciudades, estamos en el análisis para encontrar las locaciones ideales, lo cual no es fácil. Pero esperamos extendernos en ciudades intermedias y donde nos han solicitado.



¿Servicios de este formato se replicarán?



Esperamos que muchas de las tiendas que hoy ya tenemos abiertas puedan tener acceso a remodelaciones relacionadas con las mejoras de los servicios a nuestros clientes. Por ejemplo, el Auto King y el servicio en los kioskos.



¿Cómo van los domicilios?



Muy bien, hoy es el 20% de lo que vende la marca tanto en agregadores como en lo que nosotros hacemos de manera directa.



¿Cómo estuvo el primer semestre en ventas?



En general, para el sector ha sido bueno. Tuvimos un primer semestre complejo porque al operar una marca internacional hay un reto por la devaluación. La mayoría de nuestros ingredientes tienen que ser avalados por la corporación y tienen estándares de calidad muy altos. La carne, las salsas y el queso son importados. Ahora el comportamiento del dólar nos favorece muchísimo y eso hace que el panorama del segundo semestre en ese aspecto sea mucho mejor. El primer semestre tuvo un muy buen comportamiento en ventas y tuvimos un lanzamiento muy especial con productos que tenían un costo menor a $10.000 pesos y se va desempeñando muy bien, le permiten acceso a toda la población colombiana.



También tenemos productos de mucha indulgencia de desembolsos más altos. Creo que Burger King va a terminar creciendo en el año doble dígito y este mes en particular venimos muy bien con todo el trabajo que hemos hecho.



¿Cómo se ven frente a la competencia y el sector de comidas rápidas?



Ahí está el desafío de este trabajo. Sin duda hay marcas locales muy fuertes, no solo en hamburguesas, sino en pollo, que es un segmento muy fuerte en Colombia. Lo que pasa es que tenemos que comparar la amplitud que tienen esas marcas hoy en puntos de venta. Muchas tienen más de 200 puntos de venta. Nosotros tenemos 40, entonces tenemos una oportunidad gigante.



Por eso la importancia de expandirnos y de este flagship como muestra de lo que queremos dar en adelante al consumidor. Eso permitirá a Burger King crecer y tener más consumidores adeptos a la marca. Lo otro es que la marca, en administraciones anteriores, se había enfocado en abrir en plazoletas de comida y eso no le permite a la marca brindar el ciento por ciento la experiencia.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio