‘Inversiones del sector son de US$2.000 millones’

Archivo particular

En diálogo con Portafolio, Orlando Cabrales, presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), afirma que en la coyuntura actual se debe entender que la industria de hidrocarburos es uno de los ejes de la reactivación, por lo que hay que incentivar su operación.



(Sector gas corrige a Gobierno por las cifras de producción).

Así mismo, sostiene que la conflictividad social, la falta de una regulación en la consulta previa, los proyectos de ley populistas anti-desarrollo y la incertidumbre jurídica preocupan al sector porque “le hacen daño a una sociedad que quiere elegir el progreso y el desarrollo”.



¿Cómo se comportó el sector de gas natural durante la etapa de aislamiento?



Han sido meses difíciles para la industria, pero hemos logrado garantizar el abastecimiento a los hogares, especialmente a los más vulnerables. Reconectamos a más de 130.000 familias, fuimos más allá de las disposiciones del Gobierno para aliviar costos de facturas, y en la mayoría de casos se financió la totalidad de estas a cero interés, durante esos meses. Demostramos ser un sector sólido que enfrenta estas crisis del lado de los usuarios.



¿Cómo estuvo el consumo en los sectores residencial, comercial e industrial?



Desde el inicio del aislamiento, la demanda comenzó con una caída continua en los sectores comercial, industrial y vehicular, que son tres consumidores grandes. Esto causó una disminución en la producción. Sin embargo, hemos visto un repunte en las últimas semanas, jalonado principalmente por la gradual reactivación.



¿Cuáles han sido los principales logros del sector en los últimos años?



Llegamos al usuario 10 millones, logrando una cobertura de cerca del 80%, que es reconocida mundialmente. Además, más de 600.000 vehículos se han convertido a este combustible limpio, seguro y competitivo, y logramos que las ciudades más grandes del país cuenten con una flota importante de buses, camiones y tractocamiones dedicados a gas natural.



¿Cuál es la proyección del sector en lo que resta del año y para 2021?



Queremos aportar en la reactivación. Identificamos 123 proyectos estratégicos de producción, distribución y transporte por cerca de US$2.000 millones. Algunos ya están en ejecución y otros en estructuración, que generarían más de 20.000 empleos. Esto nos permitirá seguir trabajando en nuevas fuentes de suministro, expandir la infraestructura de transporte, llevarle gas natural a más usuarios que aún cocinan con leña y carbón, e incentivar su uso en la movilidad para mejorar la calidad del aire.



Por otro lado, el 2021 será el año decisivo para que el fracking, el offshore y los nuevos descubrimientos costa adentro sean pilares de desarrollo.



¿Cómo ve el sector el desarrollo de los no convencionales a través del ‘fracking’?



Los yacimientos no convencionales (YNC), al igual que los convencionales y los del mar Caribe, son la elección natural para garantizar la seguridad energética e impulsar social y económicamente al país. Con el fracking, no solo aumentaríamos las reservas de gas entre cinco y 10 veces, sino que también crecería el PIB de la Nación, el empleo y los ingresos para las regiones productoras, de acuerdo con el proyecto de ley que modifica el Sistema General de Regalías (SGR).



¿A nivel normativo, el país se ha blindado para desarrollar el ‘fracking’ de manera ambientalmente sostenible?



Es difícil encontrar un país que tenga más estudios y comisiones de expertos sobre fracking que Colombia. Desde 2012 se han identificado los posibles riesgos de la actividad y sus medidas de prevención y minimización. Las normas que están en revisión son estrictas justamente para proteger el medio ambiente y la salud de todos.



¿Por qué los pilotos de ‘fracking’ serán lo que en definitiva sopesarán en la decisión del Consejo de Estado?



Los proyectos piloto serán fundamentales para demostrarles a todos, incluyendo al Consejo de Estado, que la actividad puede hacerse de forma responsable. Estos pilotos deben realizarse para que sea la ciencia y la razón la que decida si debemos seguir adelante y cómo hacerlo. Debemos elegir a la ciencia sobre la ideología.



¿Por qué la apuesta del país debe ser la producción local de gas? ¿Hay suficientes reservas?



Colombia tiene los recursos suficientes para garantizar el abastecimiento por muchos más años. Tenemos listos proyectos estratégicos por más de US$500 millones para la producción en el mar Caribe, en el piedemonte llanero, en el Atlántico, el Cesar y Córdoba. Tenemos un potencial de entre 14 y 64 tera pies cúbicos en el país que se debe aprovechar para generar empleo, inversiones, regalías y reactivación en las regiones.



Como medida de respaldo, ¿hay que seguir con el desarrollo de los puertos regasificadores, tanto en el Pacífico, como en el mar Caribe?



La nueva planta de regasificación es un proyecto de respaldo al sistema que brinda seguridad energética. Es importante que se tengan en cuenta todos los estudios técnicos para estar seguros de su eficiencia económica, su ubicación, y la adecuada participación del sector térmico en el proyecto.