‘Estamos migrando a ser una compañía que vende resultados’: Eaton

El mercado eléctrico es uno de los que está aprovechando la disrupción de nuevas tecnologías para integrarlas en su operación. Esto implica una transformación, desde ir más allá de fabricar productos y revisar soluciones que se adapten a cada industria, explicó René Ortiz, vicepresidente y gerente en América Latina de Eaton.



¿Hace cuánto opera la compañía y qué servicios presta?



Eaton es una empresa que lleva más de 100 años operando en el mercado a nivel global, recién cumple 6 años cotizando en el New York Stock Exchange, celebramos hace unos meses y como bien dice nuestro CEO, una compañía no dura 100 años cotizando en la bolsa si no se transforman.



En ese sentido esta compañía se ha transformado históricamente desde fabricar componentes automotrices hasta el manejo inteligente de la energía, que es la división que represento no sólo para Colombia sino para la región.



En Colombia llevamos más de 30 años con presencia en el mercado local y directamente llevamos diez años. Esto quiere decir que llevamos más de 30 años comercializando estos dos productos y dándole soluciones a los usuarios.



La compañía tiene ciertos objetivos estratégicos dentro de los cuales entra la transición energética, aprovechar el rendimiento de la energía y la sostenibilidad.



¿Cómo manejan estos temas en la cadena de sus clientes?



Actuamos en toda la cadena de valor. Puntualmente esta división maneja temas de infraestructura eléctrica. Nuestro portafolio pasa por todas esas aristas, aprovechar e l rendimiento de la energía, la eficiencia, la productividad, para que no haya paros en las plantas, cómo generamos protección y seguridad a los empleados y a los activos.



Otro tema súper importante es la sostenibilidad, que vemos desde diferentes aristas para analizar cómo ayudamos a cumplir con objetivos puntuales.



Somos fabricantes de equipo original, diseñamos productos que satisfacen una necesidad muy puntual. Las aristas que frustran a cualquier industria son la sostenibilidad, la seguridad y la confiabilidad. Estamos migrando de ser una compañía que vende productos a una que vende resultados y soluciones.



Creo que lo estamos llevando a un tema más adelantado, de una solución que puede ser un cúmulo de productos, pero hoy en día todo está formulado para entender cuál es el dolor de cabeza que tienen.



¿Hace cuánto están trabajando en esta transversalidad?



De una u otra forma esto era algo que ya operaba desde que definimos los pilares que mencionaba. Pero como tal, este es el año en el que estamos empezando con este cambio de mentalidad en el mercado. Queremos ser percibidos como un fabricante original, pero muy enfocado en qué se quiere lograr.



¿Cuáles son los principales “dolores de cabeza” de las diferentes industrias?



Es entender toda la cadena de valor dentro de una compañía, porque cada parte tiene funciones diferentes, pero de forma conjunta. Entonces la forma cómo nos acercamos es entendiendo a cada uno de los que forman parte de la cadena y comprender cuál es su requerimiento.



¿Cuáles son las industrias que más atienden?



La industria que sin duda lideramos es petróleo y gas, minería y metales; otro segmento es el comercial industrial, hablamos desde centros comerciales, oficinas, conjuntos verticales; la parte industrial está pulverizada en diferentes subsegmentos, como alimentos y bebidas o el automotriz.



¿De qué manera están haciendo eficiente la energía para evitar pérdidas?



Ese punto toca el tema de la eficiencia energética y tiene que ver con el entendimiento de los procesos; nuestra estrategia fundamental es abordar el mercado por segmentos verticales de modo que podamos entender de una manera especializada el proceso. No es lo mismo atender una refinería que atender una mina, entonces nuestro diferenciador está justamente en eso.



En el Caribe colombiano hay muchas pérdidas y se requieren cambios en la medición inteligente. ¿Este es un nicho de mercado para ustedes?



Definitivamente. En todo lo que tenga que ver con la medición, control, de eficiencia energética estamos jugando y también en la parte de infraestructura que es la división que representamos.



Si no está medida una ineficiencia, tampoco la podemos controlar y no podemos tomar decisiones asertivas.



Además el uso de la tecnología va a minimizar el costo de mantenimiento en el tiempo y es un tema de costo beneficio.



¿Cuáles son sus ingresos?



Somos una compañía global de US$20.000 millones de los cuales el 80% del negocio es de la parte de la electricidad.



