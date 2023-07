Intelcia planea facturar unos 30 millones de euros este año

Intelcia proyecta que este año la facturación en Colombia podría llegar a 30 millones de euros, cuando en el 2022 alcanzó 17 millones. Así lo anuncia Sandra Gibert, CEO de Intelcia para España y Latinoamérica, al explicar el crecimiento que ha tenido la compañía en exportaciones. Anuncia mayores inversiones en Bogotá y Medellín así como una facturación cercana a 30 millones euros este año.



¿Cómo es Intelcia hoy?



Intelcia es una multinacional líder en servicios de gestión y atención al cliente. Llevamos más de 20 años asistiendo a nuestros clientes en todos sus procesos de externalización, siempre combinando el talento, la tecnología y los procesos. No solo lo hacemos para clientes colombianos, sino que también lo hacemos offshore, que empezamos a hacer para clientes españoles con servicios desde Colombia. Pero recientemente, llevamos más de un año prestando servicios nearshore para Estados Unidos, ha sido relevante incorporar servicios bilingües, con resultados increíbles por el profesionalismo del talento colombiano.



(Openpay hace 360 millones de operaciones de pagos).



¿Cómo es la operación?



Estamos en más de 17 países con más de 40.000 colaboradores. En Colombia tenemos oficinas en Bogotá con tres centros operativos, y hace un año abrimos en Medellín, donde tenemos un centro.



¿Abren en Medellín para responder a los servicios para Estados Unidos?



Sí, empezamos prestando servicios para Estados Unidos desde Bogotá, pero ahí nos cuesta más la selección en bilingüe. Entonces lanzamos en Medellín, absorbimos unas 100 personas de otro proveedor.



(Las razones de la caída en el crédito después de 20 meses).



¿Cuánta gente tienen en Colombia?



Somos 2.600 colaboradores, casi que duplicamos el número de colaboradores y esperamos este año llegar a 3.000, creciendo a lo largo de este año en más de 1.000. Tenemos un aumento proyectado de más del 56% para exportación de servicios tanto para España como para Estados unidos. El año pasado invertimos más de 1,6 millones de euros en la apertura del nuevos site de Medellín y vamos a seguir invirtiendo porque planeamos ampliarlo para casi que duplicar su capacidad. También este año y el próximo estamos expandiendo la capacidad de Bogotá.



¿Cómo explicar el ánimo de expansión cuando se habla de desaceleración?



Para nosotros, Colombia es un ‘hub’ con mucho profesionalismo, con expertice y con unos resultados en calidad muy buenos.



(Grupo Casino se hunde en Bolsa de París y espera ‘salvavidas').



Cuando nuestros clientes tienen interés en rebajar sus costos nos contratan para estos servicios y eso es crecimiento para nosotros. No solo estamos trabajando para España, también para Estados Unidos, Argentina México, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile.



¿Con el plan de expansión, cuánto más invertirán?



En general, las inversiones que hacemos anualmente están en cerca de 5 millones de euros y buena parte es para España y Latinoamérica, una parte en infraestructura y otra en tecnología. Una parte similar a la del 2022 invertiremos en infraestructura en el país y en la parte tecnológica podría ser más de un millón de euros.



(Trez, el emprendimiento latino que se toma EE. UU.).



¿Qué representa Colombia para Intelcia?



Cerca del 15% de nuestro negocio en la región que corresponde a España y Latinoamérica con una facturación es de 180 millones de euros, mientras que en la compañía son cerca de 800 millones de euros. Colombia registró el año pasado 17 millones de euros. Para este año teníamos un objetivo de 25 millones pero nos está yendo muy bien y creo que llegaremos a 30 millones.



¿Cómo ver la incidencia del mercado colombiano?



Lo más importante no es cómo es la facturación, sino la estrategia.



Estamos creciendo a un ritmo muy importante y eso significa que es un ‘hub’ en el que nosotros seguimos apostando, seguimos incorporando nuevas instalaciones y tecnología para poder seguir trayendo clientes.



(Compañía Energética de Occidente invertirá $335.000 millones).



¿Algún tema de política pública que le preocupe?



A todos nos gustaría tener cierta estabilidad. Para la inversión siempre nos gusta tener claras las reglas de juego porque es fácil tomar decisiones.



¿Cómo ve la reforma laboral que se discute?



Genera inquietud, pero hay que seguir con los parámetros con los que estamos trabajando. Cuando un porcentaje tan alto está basado en personas es muy importante. Para nosotros es muy importante la estabilidad, el crecimiento y la regulación estable.



(¿Threads, la nueva red social de Meta, funcionará en Colombia?).



¿Cuál es el perfil de los clientes?



Tenemos la suerte de tener una cartera muy diversificada, que pertenece tanto al sector bancario como a utilities, al sector asegurador, telecomunicaciones, retail, servicios e industria. Nuestra especialización está en hacer operaciones de contact center, atención al cliente, BPO, pero también de IT, de consultoría, marcados con algo muy importante que es la innovación, con mucha automatización y robotización.



¿Qué tecnología utilizan?



Por ejemplo, en el autoservicio tenemos el desarrollo de tecnologías de biometría de voz, en nuestros chatbots hemos incorporado la tecnología de ChatGPT, es algo que utilizamos de forma real para estos servicios de inteligencia artificial. También utilizamos servicios de Smart Analytics para ver cómo mejorar los servicios en términos de ventas.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio