‘La línea de centros de datos viene creciendo’: Intel

La compañía Intel Corporation presentó en el país la cuarta generación de los procesadores Xeon, los cuales buscan a través de sus características, acelerar la transformación digital de las empresas y promover el uso responsable de energía.

Santiago Cardona, director general de Intel para Hispanoamérica, habló sobre cómo viene operando en Colombia y de las proyecciones en el mediano plazo.



¿Cuál es el balance que puede realizar de la operación de la compañía en este primer semestre del año?



Nosotros llevamos más de 20 años operando en Colombia. Y si bien la primera mitad del 2023 fue desafiante para todas las industrias, desde Intel hemos reportado buenos resultados, incluso mejores de los esperados. Los negocios siguen activos y las empresas cada vez más están buscando actualizar sus plataformas tecnológicas. Pese a la coyuntura global, no vemos que la adopción de la tecnología se haya frenado, al contrario, hoy la tecnología se ha convertido en la respuesta para solucionar buena parte de los desafíos.



¿Se han visto impactados por fenómenos macroeconómicos, como la inflación y la desaceleración de la economía?



Sin duda la inflación y la volatilidad de la moneda de cambio han tenido un impacto en las decisiones de compra, no solo en el campo tecnológico sino que también en otros hábitos de consumo. Lo que tiene de interesante la tecnología, y que no tienen otros bienes, es que esto ya no es un tema opcional para las compañías, es una necesidad. Al final esto termina beneficiando tanto a las empresas tecnológicas como aquellas que buscan subirse a las nuevas tendencias.



¿Cuáles son las líneas de negocio que vienen impulsando los ingresos de Intel?



Intel es una empresa que cuenta con varias líneas de producto. Actualmente, la vertical que tiene un peso importante en nuestra facturación es el negocio de los computadores, que reúne tanto el corporativo como el de consumo de hogares. La otra línea que es fundamental es la relacionada a los centros de datos, aquí también incluimos el tema de redes y almacenamiento. Esta vertical viene con una proyección de crecimiento muy fuerte.



¿Cuál es el producto que están presentando en el país y qué ventajas tiene?



La cuarta generación de los procesadores Intel Xeon tiene una serie de beneficios. Pero el mensaje principal es que permite acelerar los negocios. Entre las características más destacables está la inteligencia artificial, la seguridad a la hora de pasar datos de un lugar a otro y la sustentabilidad, que es un requerimiento cada vez más importante. Esta generación consume un 50% menos de energía que la versión anterior, lo que es una gran ventaja para aquellas compañías que buscan acelerar su transformación digital.



¿Las empresas en el país siguen acelerando su transformación?



Creo que todavía hay empresas que siguen poniendo algo de resistencia al momento de implementar herramientas tecnológicas. Sin embargo, en muchos casos, vemos que hay un desconocimiento sobre cómo se deben implementar las nuevas tecnologías. Para nosotros es muy importante que las empresas hoy conozcan las grandes ventajas que hay detrás de la tecnología.



Creemos que las compañías deben plantearse esas necesidades que tienen y luego buscar esas herramientas que les permitan seguir avanzando y llegar al resultado esperado. Hablando de lo positivo, Colombia tiene una serie de características que como país permiten habilitar la adopción de tecnologías, por ejemplo cuenta con el Ministerio de las TIC que hace políticas públicas para que estas se adapten más rápido. Sin embargo, todavía hay mucho desconocimiento por parte de las compañías a la hora de invertir en tecnología.



¿Cómo está Colombia en comparación con otros países?



Pienso que todavía hay un camino por recorrer. Si bien Colombia tiene grandes puntos a su favor al comprarlo con otros países de América Latina encontramos que hay naciones que van más avanzadas en materia de digitalización.



Ahora bien, creemos que para avanzar y digitalizarse, tanto los consumidores como las empresas deben convencerse que la tecnología es la respuesta.



¿Cuáles son las proyecciones que tienen para el cierre de este año?



Intel tuvo un cambio en su estructura organizacional al inicio de este año y Colombia ahora hace parte de Intel Hispanoamérica. Al consolidar esta operación, la compañía está buscando integrar a todo los países de habla hispana con el fin de tener una sinergia y aprovechar las cosas buenas que pasan en Colombia, por ejemplo, y llevarlas a otros mercados.



Esperamos que esta estrategia nos permita seguir creciendo no solo en Colombia, sino también en los demás países en donde hoy estamos haciendo presencia. Queremos seguir apoyándonos de nuestros aliados y por supuesto bríndales el mejor servicio a las empresas.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio