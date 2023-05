Grupo El Country invertirá US$60 millones en una nueva torre

La clínica La Colina cumplió 10 años de atención a pacientes en Bogotá este 2023. Portafolio habló con Santiago López, el gerente general de la clínica del Country y la clínica la Colina, sobre sus retos con las reformas del gobierno y los proyectos que tienen.



¿Qué balance hacen del primer trimestre?



Es positivo. Pese a las perspectivas políticas, la organización ha trabajado intensamente en el crecimiento de la actividad. Hemos tenido ocupaciones muy buenas en ambas clínicas, una alta atención en población pediátrica, de adultos, cirugía, hospitalización y áreas de alta complejidad: trasplante renal, oncología integral, neurociencia, cirugía bariátrica, entre otros.



Luego de la pandemia, la clínica La Colina se ha venido transformado en atención de pacientes de mayor complejidad, en cuidado intensivo de adultos, cuidados intensivos pediátricos y neonatal, obstetricia de alto riesgo, entre otros.



¿Cómo los afectan las reformas del Gobierno?



Ese escenario de reformas exige ajustes. El punto de partida fue la reforma tributaria que ya se aprobó y que incrementó la carga en nuestras clínicas. Esto, en el punto de vista de incremento de salarios mínimos, remuneraciones, etc.



En el corto plazo, la reforma a la seguridad social y la reforma laboral nos exigen estar preparados y mirar las contingencias, sobre todo en actividades en las que tenemos trabajo los siete días de la semana y las 24 horas del día. El impacto laboral va a ser muy grande por las reformas y las obligaciones.



Con la reforma de la salud, ¿que le resten funciones a las EPS los afectaría?



Tenemos que esperar el texto final para entender la dimensión real de la reforma. Pero más allá de eso, nuestra organización está muy orientada a garantizar la atención diferencial en salud: nuestros pacientes tienen que recibir la mejor atención con la mejor actitud y los mejores resultados. Cuando esté el texto se tomarán las medidas necesarias y se cumplirán todas las normas, pero uno establece los modelos predictivos.



¿Qué medidas han evaluado para enfrentar ese impacto?



Ya hemos hecho, de manera juiciosa, unos ejercicios para ajustarnos y entender qué puntos nos pueden afectar para buscar preservar la actividad y el trabajo. Lo importante es que los pacientes y sus familias no tengan ninguna afectación en esa atención de calidad que siempre hemos dado. El reto es muy grande.



El ejercicio está muy orientado a ser eficientes para ser altamente rentables de una manera productiva. Estamos lejos de contemplar despidos masivos.



¿Cuántos colaboradores tienen?



Entre empleados directos y terceros, superamos los 3.500 trabajadores. Es una tremenda responsabilidad y por eso creemos que se debe trabajar de manera eficiente y colaborativa.



¿La reforma laboral no les aumentaría los costos de los trabajadores?



Sí, lo que haremos es optimizar la jornada, entendiendo el cumplimiento de horas y contratos.



¿Qué nuevos proyectos tienen desde el grupo del Country?



En materia de infraestructura, estamos planeando expandirnos y tener una nueva torre con aproximadamente 150 camas, 14 quirófanos, una central de urgencias y la creación de servicios especiales de alta complejidad. Esto de acuerdo con lo que la ciudad necesita y hecho con una inversión de más de US$60 millones. También es importante recalcar que la utilidad de la Clínica La Colina se va a ver beneficiada, porque funcionamos en redes.

Una de las 10 mejores del país

Según cifras de la clínica La Colina, han realizado más de 1,2 millones de atenciones en los 10 años de funcionamiento.



A lo que se suma que hace parte de las 10 mejores instituciones de salud de Colombia, según el ranking 2023 de la revista internacional Newsweek.



Desde la entidad afirman que esa posición está dada por su gestión hospitalaria “basada de la atención integral a las familias y la diversificación de estrategias, en las que ha innovado”.



Algunos de los ejemplos que describen y que le dieron esa ubicación en la medición son: la atención de urgencias y la posibilidad de contar con médicos especialistas y con diagnosticos certeros.



