‘Se necesita otro remedio para combatir el contrabando’

Las expectativas en el sector textil siguen creciendo. Y es que luego de conocerse meses atrás la exigencia de un gravamen del 40% a las importaciones de confecciones, los empresarios ven con buenos ojos que para el segundo semestre la medida juegue a favor de la industria local.

(Coltejer no se rinde: plan para no entrar en proceso de liquidación).



Para Guillermo Elías Criado, fundador y miembro de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, se esperan buenos resultados en los próximos meses.

“El sector está con las pilas puestas y hay un ánimo generalizado en la industria. Si bien el inicio de año fue un poco duro, digamos que en parte por la incertidumbre económica, por las la reformas y por los altos niveles de inflación, estamos optimistas”, afirmó Criado.

De acuerdo con las cifras compartidas por la Cámara Colombiana de Confecciónes y Afines, el 2022 cerró con un crecimiento en las exportaciones de confecciones y textiles del 7%, frente a 2021. Por su parte, las importaciones de textiles crecieron un 27% y las de confecciones un 29% .

“Exportamos en el 2022 US$866 millones, entre textiles y confección, mientras que las importaciones fueron de US$3.232 millones. Estos resultados se explican, principalmente, porque muchos importadores al ver que se venían unos aranceles se llenaron de mercancía. Ahora bien, por el lado del subsector de Industria Manufacturera, que es la preparación de hilatura, tejeduría y acabados textiles, aumentó 6 puntos porcentuales, pasando del 8,8 en el 2021 a 9,4 en el 2022, un crecimiento al cierre del 2022 del 17,6%”, comentó Criado.

De cara a los retos que deberá enfrentar el sector, Criado señaló que el principal desafío gira en torno al contrabando. “Es por ello que le pedimos al Gobierno que ataje esto con un remedio diferente. En el pasado se habían puesto en marcha medidas enfocadas en los aranceles y los resultados fueron muy positivos. Esperamos que esto también se de en próximos meses”, agregó Criado.

Reforma laboral



De cara al proyecto de reforma laboral, Criado dijo que el sector ve como “algo loable el esfuerzo del Gobierno para aumentar el bienestar de la fuerza laboral en el país”, pero no dejan de lado “la preocupación de los empresarios frente a los cambios”.

“Sin embargo, no todos los sectores tienen las mismas características, ni tampoco han estado tan afectados de la misma manera. El sector textil ha sido uno de los más vulnerable porque estamos compitiendo con países que pagan salarios de hambre. Pero no hay que dejar de lado que esto también puede tener sus efectos negativos si el Gobierno no nos escucha”.

(Impuesto a ropa importada no hace parte de la reforma tributaria).



Asimismo, Criado precisó que actualmente hay una preocupación latente entre los empresarios del sector de la confección que tienen talleres, ya que muchos afirman que los costos de producción “podrían aumentar un 30%”.

“El Gobierno tiene grandes retos para que la reforma laboral no sea un palo en la rueda en la generación de empleo en las diferentes industrias porque las empresas van a tener que pensar mucho más a la hora de contratar personal. Esperamos que se tomen las medidas adecuadas sin desamparar a la fuerza laboral colombiana”, apuntó Criado.

En materia de proyecciones para este 2023, Criado dijo que el sector se mantiene muy optimista y proyecta buenas ventas tanto en el mercado local como a nivel internacional.

“Si hablamos del continente Americano tenemos mil millones de habitantes para vestir y eso es una gran oportunidad para nuestra industria textil y de confección que tenemos que aprovechar y Colombia está participando a penas en el 6% del total del mercado en Latinoamérica, lo que nos invita a salir a buscar nuevos negocios en la región. A nivel local estamos muy optimistas frente a la medida de los aranceles”, explicó Criado.

La feria del sector



Con el fin de seguir impulsado el producto local, se desarrollará en Corferias, del 9 al 11 de mayo, el evento Createx, Salón de la Industria Textil para la Confección, el cual espera recibir a más de 8.500 visitantes, en la que se esperan compradores nacionales e internacionales.

(Críticas a la propuesta de poner impuesto a importaciones de textiles).



El espacio tiene contemplado consolidar ruedas de negocios, muestras de productos, ahondar en las nuevas tendencias del mercado, entre otros puntos relevantes.

Según las cifras de la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines, se ha presentado un derivado aumento de la demanda de insumos en Bogotá, cuyo tejido empresarial está concentrado en 35.422 empresas activas, de las cuales el 98% son micro y pequeñas y que generan 266.100 empleos, lo que genera un aporte del 1, 2% en el PIB de la capital del país, es de destacar que las ventas suman $20.1 billones.

Venezuela en la mira

De acuerdo con Guillermo Criado, miembro de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, el sector textil y de confecciones tiene en la mira el mercado de Venezuela y ve con grandes proyecciones que se retomen las relaciones comerciales. “Hay que aprovechar también esta apertura con quien era uno de nuestros mejores clientes. Esperamos que el Gobierno termine de alinear todo para poder retomar en ese mercado”.

Según han señalado empresarios del sector el país vecino representa importantes ventas para el sector textil, así como para otros subsectores.

JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO