Arajet no descarta entrar a operar en las rutas nacionales

La aerolínea dominicana Arajet, tras casi un año de su aterrizaje en Colombia, ha logrado consolidarse en el mercado como una aerolínea de bajo costo que conecta a ambos países.



En entrevista con Víctor Pacheco, presidente de la compañía habló sobre la nueva ruta que conectará a Bogotá con Santiago de los Caballeros. No descartó, a futuro, operar el mercado doméstico colombiano.

¿Cómo les ha ido desde que llegaron al país?



Colombia siempre estuvo en el objetivo principal de Arajet en cuanto a su expansión. Ya existía una relación muy cercana entre los dominicanos y los colombianos, tanto así que ya en Colombia hay días para dominicanos y viceversa.



Por eso fuimos agresivos para conquistar a Colombia, iniciamos el 15 de septiembre operaciones y ahora volamos a Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín y a Bogotá hacia República Dominicana. La idea era poder servir desde la capital de Santo Domingo a todas esas ciudades para poder establecer nuestra marca a los colombianos a través de precios bajos. Queremos democratizar la aviación.



¿Cómo era viajar a República Dominicana antes de Arajet?



El precio promedio era de US$400 por tramo, después que entramos al mercado los precios bajaron significativamente a un promedio de alrededor de US$275 los competidores, mientras que nosotros lo ofrecemos en US$175. A eso le llamamos nosotros el efecto Arajet, que faltaba que entrara una aerolínea como nosotros al mercado.



Esto hizo que, al bajar los precios, cada vez más se conectaran los dos países con mayores frecuencias y rutas. Al final vimos que en Colombia teníamos un mercado fuerte y que podíamos apostarle y quisimos consolidarnos.



¿Han dejado de estar en ciertas rutas?

Nos salimos del mercado de Cali y de Barranquilla, de este último por la cercanía que tiene con Cartagena, entendemos que a través de Cartagena podemos también servir a Barranquilla. En cuanto a Cali, que no era un tema de precios el estimular a que los caleños fueran al caribe, no logramos cautivar a ese mercado.

Así que le apostamos a los mercados que sí logramos estimular y tuvieron crecimientos importantes tanto de pasajeros como de nuevas frecuencias, tanto así que hoy en día Medellín, que empezó con dos vuelos hoy tiene cinco o Bogotá y Cartagena que empezaron con dos, hoy cada una tiene cuatro.



¿Qué rutas vienen?

Estamos lanzando la ruta de Santiago de los Caballeros a Bogotá, es una ruta muy importante para la empresa porque se une la segunda más importante con Bogotá. Es un hecho histórico; Santiago de los Caballeros no tenía una ruta directa hacia Latinoamérica. Esta ruta será los lunes y los viernes en las cuales podrán ir los amigos de Bogotá. Santiago de los Caballeros les ofrece una oportunidad desde el punto de vista culinario, histórico, tenemos museos, es la cuna del ron y del tabaco, hay muchos toures al respecto.



Es un destino famoso por la cantidad de caballos paso fino que le interesa mucho a los colombianos. Tiene lugares de aventura, como Puerto Plata, es un área turística muy diferente a Punta Cana, ahí hay diferentes opciones de playa donde se puede surfear e interactuar con extranjeros.



Punta Plata tiene también una hotelería muy económica con los famosos ‘Todo incluido’. Aquí se desarrolló el primer turismo de la isla, por eso están remodelándolos.



¿Cómo ampliarán su capacidad?



Cerca de 128.000 sillas de República Dominicana hacia Colombia. Nacimos con cinco aviones y ahora durante el resto del año recibiremos otros cinco, que nos ayudarán a ampliar nuestra flota y cubrir Chile, Brasil, Argentina, Montreal y Toronto. Estaremos en 16 países y 22 destinos. Eso nos permite tener desde el hub de Santo Domingo tener 133 conexiones, logrando ser el hub del Caribe.



¿Son propios o arrendados?



Todos son arrendados. Los que compramos los recibimos en 2024, compramos 20 aviones directos y 15 opciones. A 2028 esperamos tener más de 40 aviones.



¿Por qué su modelo es exitoso?



Tenemos la disciplina de la administración para mantener los costos bajos, pero somos también una aerolínea que rompe el modelo porque conecta. La mayoría de las aerolíneas de ultra bajo costo conectan de punto a punto y nosotros nos enfocamos no solo en el punto a punto, sino que si el pasajero quiere conectarse con otro punto puede hacerlo.



¿Tienen en la mira operar el mercado doméstico colombiano?



No descartamos algún día incursionar, pero en este momento no estamos enfocados en ello. Queremos consolidar un hub con 57 destinos de aquí al 2027.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio