Action Black busca exportar su propuesta ‘fitness’

Una de las industrias que viene demostrando un crecimiento acelerado en los últimos años es la del fitness, que tras la pandemia ha impulsado la consolidación de muchas empresas. Es así que bajo una propuesta enfocada en el bienestar y el entretenimiento, la cadena de gimnasios Action Black se prepara para exportar su modelo de negocio. Wilder Zapata, CEO de la compañía, habló sobre su oferta y de las nuevas aperturas de esta marca.



¿De qué se trata su propuesta de valor?



Debo arrancar diciendo que Action Black no es solo un gimnasio, somos una compañía de tecnología, neurociencia y entretenimiento. Bajo un concepto disruptivo, nos enfocamos en ofrecer una gran experiencia que se soporta en la tecnología.



Para nosotros ha sido fundamental articular la neurociencia, entender lo que quiere el consumidor, con la metodología Hitt (High Intensity Interval Training) que garantiza que las personas puedan tener grandes resultados.



Además, por medio de la iluminación y el sonido estimulamos los sentidos, lo que permite estar bajo una atmósfera envolvente y emocional en la que nuestros usuarios logran dar el 100% en una clase que tiene una duración de una hora. Definitivamente, las personas no van a sentir que están entrenando.



¿Cuál es su metodología?



Es un modelo 360. Contamos con distintos salones, para distintos nichos de mercado y gracias a la tecnología podemos guiar a las personas en sus entrenamientos. Es un modelo fácil, efectivo y rápido, porque solo se necesita una hora de entrenamiento, y cuenta con 12 modalidades, en las que se destaca boxeo, rumba, clases de glúteo y abs, cycling, running, yoga, bootcamp, musculación, entre otras actividades.



Hay que destacar que con este tipo de entrenamiento las personas no solo queman calorías durante la clase, sino que están durante todo el día quemando calorías. Este modelo es eficiente, que en menos de 30 días, los usuarios podrán ver resultados. Ahora bien, dentro de nuestra estructura también buscamos espacios de socialización.



¿Cuántas sedes tienen en operación?



Tenemos actualmente 9 sedes en operación y 18 sedes en construcción. Esperamos cerrar el 2024 con 100 sedes ya firmadas alrededor del mundo.



¿Cómo viene la expansión del negocio?



Venimos con un crecimiento acelerado, no solo a nivel local, sino también internacional. Nuestra expansión se viene enfocando en los mercados de México, Estados Unidos, España, Portugal y China.



Asimismo, venimos en conversaciones para cerrar en otros destinos.



¿A cuánto ascenderá la inversión?



Para consolidar nuestra expansión, la inversión asciende a unos US$28 millones, aproximadamente.



¿Con esta expansión también ampliaría la oferta de servicios?



No solamente queremos revolucionar la industria del fitness, sino también la del entretenimiento y la hospitalidad, ya que parte de nuestro foco es ofrecer una experiencia de actividades físicas, turismo y de entretenimiento.



Al llegar a nuevos mercados buscamos abrir dos líneas de negocio. Una es Action Living que es hotelería, wellness y fitness, y la otra es Action Sport Club que es un modelo deportivo y de entretenimiento, en donde las personas podrán encontrar espacios 360 para toda la familia, aquí los usuarios, de todas las edades, podrán disfrutar de una amplia oferta de deportes.



Este concepto no solo promueve el ejercicio, sino que también la diversión.



¿Cuáles son las expectativas en Bogotá?



Estamos muy contentos de tener nuestra apertura oficial en Bogotá, para nosotros llegar a la capital del país es muy importante para la expansión de la marca.



La sede estará ubicada en el Centro Comercial Santafé, que se ha convertido en un excelente anfitrión. Parte de nuestra apuesta será reforzar la oferta de bienestar que tiene hoy día este centro comercial.



¿Cómo ven al consumidor en Bogotá a la hora de invertir en su bienestar?



Estamos muy contentos porque sé que este producto lo van a amar los capitalinos. Esta propuesta va muy ligada a lo que buscan actualmente los consumidores de las grandes ciudades, que es tener una experiencia única y divertida a un precio competitivo.



¿Tienen pensado abrir más sedes en Bogotá?



Por supuesto. La idea es cerrar el 2024 con 20 sedes, aparte la de Santafé, en Bogotá.



La innovación y la tecnología hace parte de su propuesta, ¿qué van a encontrar los usuarios?



Nuestro ecosistema está automatizado y por medio del machine learning se fortalece el acompañamiento de los entrenadores y esa propuesta de valor permite que los entrenamientos sean completamente distintos todo el tiempo. Además, contamos con un algoritmo que sigue las tendencias que están en el mercado para adecuar desde la música y la iluminación de los espacios.



Sumado esto tenemos liberaremos una aplicación de gamificación con el fin que nuestros usuarios puedan competir a nivel internacional con los usuarios de otras sedes.



¿De aquí en adelante qué se viene para la marca?



Seguir creciendo, queremos convertirnos en un referente en la industria, no solo a nivel nacional, sino también en la escena internacional. Queremos convertirnos en una gran alternativa para las personas que buscan bienestar y entretenimiento.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio