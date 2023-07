La ‘jugada’ de Mina y Cuadrado para generar empleo en Colombia

Mientras los futbolistas Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina definen su futuro deportivo en las canchas, los futbolistas se abren campo en el mundo de los negocios, con el anuncio de la construcción de un complejo comercial en el municipio de Guatapé, Antioquia, el cual tendrá una inversión inicial de US$17 millones.



En entrevista con Portafolio, los jugadores se atrevieron a llevar el balón al terreno de los números para hablar sobre su faceta de empresarios y de cómo se proyectan en los próximos años.



¿Cómo inician con este proyecto llamado Guatapé Plaza?



Yerri Mina (M): La verdad es que siempre habíamos querido trabajar juntos en algún proyecto. Nosotros compartimos los mismos principios y tenemos esa visión de crecer, tanto futbolísticamente como empresarialmente. Desde que iniciamos con esta idea sabíamos que queríamos aportarle al país y sobre todo a la comunidad. El Guatapé Plaza es un proyecto contemplado en unos US$40 millones y hoy su construcción avanza en un 30%. Esto es muy importante para nosotros y para todo el Grupo Empresarial que está detrás de nosotros. Tenemos claro que queremos llevar este tipo de iniciativas a otros rincones de Colombia



Juan Guillermo Cuadrado (C): A mí siempre me ha gustado todo lo relacionado a la finca raíz. Y hoy vemos que Guatapé es un gran tesoro y queremos que tanto los colombianos como los extranjeros vengan y disfruten de este hermoso municipio.



¿A la hora de invertir cuáles son los puntos que tienen en cuenta?



C: No cabe duda que se analizan muchos factores y variables. En este proyecto puntual, nosotros analizamos diferentes opciones, como por ejemplo, la construcción de un hotel, pero viendo el potencial y la riqueza de Guatapé quisimos consolidar un proyecto que fuera más allá.



¿Le pidió algún consejo a Cristiano Ronaldo para invertir en el sector hotelero?



C: No precisamente (risas...) Pero sí nos reunimos con muchos empresarios en el país, con Cotelco, así como con inversionistas para conocer cómo funciona este tipo de negocios. Al final decidimos dar el primer paso con el Guatapé Plaza y los locales comerciales. Sabemos que el hotel será nuestro siguiente paso.



¿Creen que así como se preparan para un campeonato de fútbol, hoy los deportistas también deben prepararse para el mundo de los negocios?



C: Sí. Y pienso que ese debe ser el camino. La carrera como futbolista llega hasta los 38 o 40 años. Uno se retira muy joven, de hecho en los mejores años de la vida, y creo que no se puede esperar hasta ese momento para proyectarse en una siguiente etapa. Es cierto que uno llega recibiendo mucho dinero, pero también se debe pensar en cómo se debe invertir.



M: Así es. Por eso no queremos que nos vean solo como futbolistas, también somos empresarios.



¿Le seguirán los pasos a James Rodríguez y abrirán un restaurante?



M: Tenemos varios proyectos en los que venimos trabajando, no solo en Colombia, sino también en otros países. Nosotros hemos consolidado una gran familia, un grupo de trabajo con el cual queremos seguir creciendo.



C: Se vienen grandes cosas, de eso no cabe duda.



¿Cómo se proyectan en los próximos años? ¿dónde se quisieran retirar?



M: Me proyecto generando progreso y empleos en mi país. Para mí es muy importante seguir con esa visión, Colombia tiene un gran potencial y esperamos seguir invirtiendo.



C: Lo mismo (risas). Yo he tenido la oportunidad de viajar por el mundo y siempre digo que nuestro país tiene tanta riqueza que se debe aprovechar. Hay un gran potencial para impulsar a Colombia.



¿Cómo va la marca de ropa de Juan Cuadrado?



C: Va bien. Actualmente, la marca la maneja mi señora madre y ella está al frente de todo. Mi mamá es una gran emprendedora y la admiro mucho, tiene la marca arriba. En un momento yo tenía la fundación, la marca, y todo el trabajo, y ella me dijo que se quería hacer cargo y bueno le di la oportunidad y lo ha hecho muy bien.



¿Por el lado de Mina, la familia va emprendiendo?



Sí, por supuesto. Venimos con unos proyectos muy lindos en el Cauca. Además, tenemos la fundación que es hermana de la fundación de Cuadrado.



¿Qué les dirían a los emprendedores colombianos?



C: Esto de emprender es un camino difícil, pero si se desea no se puede quedar en un sueño, se debe hacer realidad. Se debe trabajar muy fuerte y esa siempre será la mejor carta de presentación.



¿Si no fueran futbolista, a qué se hubiesen dedicado?



C: No sabría. Yo nací para esto. Creo que Mina hubiese sido bailarín (risas).



M: Mi mamá siempre decía que yo hubiese sido un gran doctor (risas).



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio