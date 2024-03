Nuevo lío judicial para Epa Colombia: empresario la entutela para que se retracte

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, está envuelta en un nuevo lío judicial, luego de que el empresario Abraham José Karam Marenco entutelara a la influenciadora para que se retracte de señalamientos que ella hizo en su contra a través de redes.



La acción judicial fue radicada por la abogada Jenny Paola García González, representante de Karam Marenco, en los despachos judiciales de Barranquilla (Atlántico).

En el recurso, el empresario demandante pide que Barrera Rojas se retracte públicamente de sus afirmaciones y solicita, como medida cautelar, que se ordene el "cese inmediato de cualquier acción (publicaciones en redes sociales, declaraciones públicas, declaraciones o entrevistas a medios de comunicación) en las cuales difunda información privada y que atente contra la intimidad de mi poderdante".

Justicia FOTO: iStock

El caso

Abraham José Karam Marenco, según el relato, el 28 de febrero del año pasado firmó un contrato con Barrera Rojas para garantizar la custodia y administración de sus cuentas de redes sociales “frente a posibles incursiones no autorizadas, ingresos abusivos, ataques cibernéticos, y en general la protección informática de las cuentas”.

A comienzos de febrero, se lee en la tutela, Epa Colombia, lo contactó por teléfono y le reclamó por una sanción en su cuenta de Instagram y le dijo que eso sería una causal de incumplimiento del contrato.

“La señora Daneidy Barrera Rojas decidió grabar, a través de video, la llamada sostenida con el señor Karan Marenco sin haberle solicitado previamente permiso alguno y sin que mediara orden judicial para allanar la intimidad de mi representado”, dice el documento tras indicar que luego la influenciadora publicó en sus redes el contenido de la conversación.

Y añade que ella ha hecho en redes señalamientos como que "el blindaje de cuentas no existe”, que una empresa te cuida la cuenta, o que te la blinda de hacker o de bots, es mentira, la misma persona, es quien me hizo la eliminación temporal en epadirectorio (haciendo referencia a una cuenta de Instagram)”, “tumbó la cuenta de mis otros distribuidores, me atacaron a mí y a mi empresa para hacerme una extorsión, tres años mi empresa pagando cinco millones de pesos mensual por un blindaje que no existe".

En la tutela detalla que se pidió el 14 de febrero a la organización de Epa Colombia que "eliminara el contenido de carácter difamatorio, calumnioso e injurioso y se abstuviera de volver a publicarlo, ejerciendo su derecho de rectificación".

Según EL TIEMPO, medio que conoció la acción de tutela, el recurso fue asignado al juzgado 15 laboral del circuito de Barranquilla quien consideró que en la misma se ha referencia a dos medios de comunicación que hicieron reproducción de los señalamientos de Epa Colombia y que por eso no era competente para conocer del caso.

Así las cosas el juez devolvió el proceso al Juzgado Veinte de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple Distrito Judicial de Barranquilla que tendrá que definir si es competente para conocerla y emitir un pronunciamiento de fondo sobre el tema.

