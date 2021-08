Radican recurso para que Corte Suprema revise condena a Epa Colombia

Archivo particular

El abogado de Daneidy Rojas Barrera, conocida como Epa Colombia, interpuso recurso de casación para que la condena en contra de su clienta, sea revisada por la Corte Suprema de Justicia.



En registros judiciales figura que el representante de Epa Colombia, condenada a cinco años de cárcel por tres delitos, interpuso ese recurso ante el Tribunal Superior de Bogotá.



En su sentencia, el Tribunal señaló que de acuerdo al Acto Legislativo 01 de 2018, la defensa de la condenada o ella misma podría pedir que se garantice el derecho a la doble conformidad judicial o a impugnar la primera condena. Derecho que se activa ante la emisión de un fallo, se lee en la decisión.



Y advirtió que "frente a lo acá resuelto procede la impugnación especial para la condenada o su defensa, en los términos procesales previstos en la ley para el recurso de casación". Este recurso solo se podrá utilizar para el delito de instigación a delinquir.



Igualmente, señaló que frente a los otros delitos por lo que fue condenada en primera y en segunda instancia podría interponer recurso de casación que llegaría a la Corte Suprema de Justicia.



Hasta ahora, la defensa de la procesada solo ha acudido a este último recurso.



En todo caso, nada garantiza que la condena sea revisada, pues antes la Corte debe definir si admite o no el recurso.

El 12 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá. emitió la condena contra Barrera Rojas, quien en noviembre de 2019 se grabó en videos mientras destruía una estación de TransMilenio, en Bogotá.



Puntualmente, la sentencia fue de 63 meses y 15 días de cárcel. Además, ncluyó una inhabilitación para el ejercicio del oficio de 'influencer' o 'youtuber' por el mismo término de la sanción principal y el pago de una multa de 492 salarios mínimos.



El Tribunal también le negó la suspensión de la ejecución de la pena como sustituta de la pena privativa de la libertad; es decir, no podrá tener prisión domiciliaria porque su pena sobrepasa el máximo para acceder a ese beneficio.



En marzo de 2020, Barrera fue condenada por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá, que la sentenció a tres años y medio de cárcel. También le impuso una prohibición para usar sus redes sociales por ese tiempo, y una multa de 25 salarios mínimos.



La Fiscalía le había imputado cargos por perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas, pero el juez en primera instancia no la condenó por ese último delito.



