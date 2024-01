Las razones por las que la SIC archivó demanda a EPK en caso de usurpación

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) archivó la demanda presentada por Bridgewood Capital Inc. de Barbados con acusaciones de usurpación en contra de la empresa de capital colombiano Akmios, una de las empresas que opera la marca de ropa infantil EPK.

Como consecuencia se restablece plenamente la capacidad y libertad operativa de

la empresa, lo que le permite la reapertura de todas sus tiendas a nivel nacional.



(Lea: Acipet nombró a Óscar Rincón como director ejecutivo).



Esta decisión de la SIC tiene un efecto inmediato y tangible en las operaciones de Akmios, lo que significa que cualquier restricción previa impuesta durante el proceso legal y que evidentemente limitó con una grave afectación las actividades comerciales y financieras de Akmios ha sido eliminada.

Ropa infantil iStock

“Esta es una decisión trascendental, reafirma el apoyo de la institucionalidad al talento y emprendimiento colombiano. Este fallo de la SIC no solo exonera a Akmios, sino que también reafirma nuestra trayectoria de integridad y transparencia. Con un futuro ahora asegurado y sin restricciones, nos enfocamos en llevar la marca Epeka hacia nuevos horizontes, operando siempre bajo los más altos estándares”, aseguró Samuel Tcherassi, propietario de EPK.



(Además: Juez falla a favor de Tcherassi en un caso sobre EPK).



En la resolución, la SIC también condenó a Bridgewood Capital Inc. a pagar las costas del proceso. “Esta decisión es significativa ya que implica que la SIC consideró que las acciones legales eran infundadas o carecían de mérito suficiente, resultando en la imposición de responsabilidad por los costos del proceso legal a la parte demandante” explicó Camilo Gómez, abogado de Akmios.



(Más: Macy’s anuncia cierre de cinco establecimientos y el despedido de unos 2.300 empleados).



Este fallo no solo exonera plenamente a Akmios, sino que también despeja cualquier duda sobre la continuidad de sus operaciones.



PORTAFOLIO