EPM mantendrá a su gerente general en funciones mientras apela fallo

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que Jorge Andrés Carrillo Cardoso se mantendrá en su cargo de gerente general a pesar de la decisión que tomó la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia de declarar nulo su nombramiento.

"Pese a este fallo de primera instancia, el gerente general continúa en sus funciones. La empresa mantiene su dinámica y normalidad en todas sus operaciones y servicios", aseguró la compañía.

La decisión del Tribunal con respecto a Carrillo fue en primera instancia, aceptando los argumentos de la demanda instaurada por el abogado Hernán Cadavid.

"Según se afirma en la demanda, el nombramiento impugnado habría recaído en una persona que se encontraba incursa en una causal de inhabilidad, ya que con antelación al mismo se desempeñaba como miembro de la junta directiva de la propia empresa en la cual fue designado gerente, actuación con la que, se afirma, se desconoce la prohibición del artículo 10 del Decreto Ley 128 de 1976", dice el documento.

Ante esto, EPM dijo que es "respetuosa de las decisiones de las autoridades", pero que impugnará ante el Consejo de Estado, "como corresponde, esta decisión

de primera instancia".

Los argumentos de la defensa de Carrillo indican que su nombramiento no configura la inhabilidad “…ya que si bien formó parte de la junta directiva de EPM durante el año anterior a la expedición del Decreto 0281 del 13 de abril de 2021, lo hizo como particular designado con este propósito y además no es posible entender que la prestación de servicios profesionales se genere con una relación legal y reglamentaria y mucho menos para el ejercicio de un cargo en el que no es requisito ser profesional”.

Además, agrega, Carillo renunció a la junta antes de su designación, que fue realizada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en abril de 2021.

"La administración estará atenta a que se produzca el fallo de segunda instancia por parte del Consejo de Estado, para proceder en conformidad con lo que ese máximo órgano jurisdiccional de la justicia contencioso administrativo haya de resolver", cerró EPM.

