Por qué EPM tomó la decisión de retirarse de la Andi

Empresas Públicas de Medellín (EPM) envío una carta, el pasado 7 de diciembre, a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) en la que informaba que no renovaría su membresía en la entidad para el 2022.

Tras poco más de un mes, EPM explicó las razones que llevaron a tomar esta determinación.

Según la empresa, su retiro se dio tras la realización de un análisis interno de costo-beneficio, teniendo en cuenta que en el 2021 pagó a la Andi, "por concepto de cuota de sostenimiento, la suma de 250 millones de pesos".

"EPM no comparte las especulaciones que se han dado con su retiro para 2022 de la Andi, pues esta no es la primera vez que EPM decide no hacer parte de esta agremiación. En 2016, con otra administración, también determinó desafiliarse de la asociación para el período de 2017, luego de un análisis de afiliaciones y asociaciones, entre otras circunstancias", añadió.

También aseveró que ha sido "impulsor y defensor" de las agremiaciones y su consolidación en el país.

"EPM es un integrante protagónico de asociaciones como: Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis)", cerró.

