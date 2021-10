EPM prepara nueva licitación para darle continuidad a Hidroituango

Frente a la situación del fallo en primera instancia de responsabilidad fiscal que recae sobre el consorcio a cargo de Hidroituango y ante la posibilidad de que este sea confirmado, EPM presentó su plan de contingencia para darle continuidad a la obra.



Según explicó Jorge Andrés Carrillo Cardoso, Gerente General EPM, los contratos con el consorcio terminan el próximo 31 de diciembre de 2021, pero todos los integrantes de los grupos constructores y EPM deben prepararse para un escenario donde ese fallo pudiera ser confirmado.



“Lo que planteamos al consorcio es que exploraran si hay personas que están dispuestas a aceptar esa cesión, ojalá, lo sepamos anticipadamente, pero si no es así nos quita el margen de maniobra y la consecuencia sería la parálisis del proyecto. No obstante, ellos nos contaron que es imposible conseguir interesados, es decir, cesionarios. Según el consorcio no es viable la cesión de los contratos ni hoy ni a futuro”, contó.



En ese sentido, comentó que como hay incertidumbre sobre el momento en el que va ocurrir el fallo y respecto del sentido en le que va ocurrir, “lo que se acordó es explorar la posibilidad de prorrogar el contrato actual hasta tanto ocurra".



Carrillo indicó que en ese orden de ideas se va a explorar cómo garantizar la continuidad del proyecto, para que no haya dudas sobre su estabilidad, su seguridad y sobre las fechas de entrada en operación.



“Lo que debe primar es el interés de las partes de que el proyecto salga adelante y bajo esa premisa estamos”, precisó



Además, indicó que EPM está preparando una licitación pública para continuar con la construcción del proyecto en el caso de que el fallo de la Contraloría les genere a los contratistas de la obra incapacidad para continuar.



“Las partes comparten que la inhabilidad es un fallo probable, que la inhabilidad le quita la continuidad al proyecto, pero también comparten la necesidad de que EPM adelante ese proceso de contratación de un contratista capaz, competente para asumir el proyecto cuando esté un una etapa donde nos permita entrar a generar”, sostuvo.



Y agregó que EPM ya está lista desde el punto de vista presupuestal, el diseño del proceso, pero falta ver la cuál va a ser la respuesta de los potenciales oferentes. “Nos falta ver cuál es el plazo del proceso licitatorio y eso va a determinar cuál es la fecha de entrada del contratista”, precisó.



Y puntualizó que falta acordar el punto hasta dónde EPM, en su evaluación del riesgo, considera que debiera ser la prórroga y el punto donde los contratistas están dispuestos a prestar ese servicio.