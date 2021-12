EPM rectifica información sobre Hidroituango

La empresa EPM rectificó una información publicada en Portafolio, el martes 7 de diciembre, y que está relacionada con un crédito del BID Invest a la compañía por Hidroituango.

La información se publicó, originalmente, en el artículo 'Dudas e incertidumbre sobre entrada en operación de Hidroituango'.



Las rectificaciones de EPM son las siguientes:



Texto Portafolio:

“Lo anterior, teniendo como telón de fondo que entre septiembre y octubre del presente año, el BID envió sendos ultimátums con la advertencia que si el megaproyecto no generaba energía en junio de 2022, tal como estaba previsto, EPM debería pagar el total de la deuda y que, además, se retiraría del proyecto”



Rectificación 1:

EPM no recibió comunicaciones del BID con “sendos ultimátums” entre septiembre y octubre de 2021, en lugar de esto ambas entidades sostuvieron una amplia serie de reuniones, en las que se compartía comunicación de parte de EPM y se atendían las inquietudes del Banco acerca del proyecto Ituango, en un entorno profesional.



Texto Portafolio:

“Sin embargo, horas después del anuncio hecho por EPM de su intención de adelantar el pago con el BID, lo que en realidad ocurrió fue que el primero en salir a cobrar el préstamo fue el organismo internacional a través de una carta oficial fechada del 30 de noviembre (un día antes), y con el argumento que en reiteradas ocasiones habían insistido en manejar el mega proyecto con mayor seriedad y el no haber respetado el Gobierno Corporativo”



Rectificación 2:

EPM no recibió ningún tipo de carta del BID ni en noviembre 30, ni a la fecha, en que el BID exigiera pago del crédito. Aseveración falsa y compleja que debe ser rectificada. En lugar de esto ambas partes, en teleconferencia sostenida en diciembre 1 de 2021, llegaron al acuerdo que EPM recibiría una dispensa a realizar un pago anticipado en diciembre de 2021 (el contrato original solo permite pagos anticipados en fechas específicas de pago de intereses, lo cual contractualmente hace necesaria dicha dispensa), esto ante la incertidumbre expresada por el banco en relación con la firma de la extensión a los contratos de construcción.



Texto portafolio:

“Así mismo, los recursos del anunciado pago anticipado del saldo de la obligación por parte de EPM con el BID (US$450 millones), y que se debe realizar el próximo viernes 17 de diciembre, aún no hay una certeza total de donde saldrán, y si bien el conglomerado antioqueño realizó una emisión de bonos en el 2020, lo más probable es que tendrán que hacer recortes y ajustes al presupuesto operacional del 2022, para cumplir con el pago”.



Rectificación 3:

Sí hay certeza de donde saldrán los recursos y EPM lo publicó incluso en el mecanismo de Información Relevante de Superfinanciera el 2 de diciembre: recursos disponibles en su caja. La fecha de pago no es el viernes 17 de diciembre, esta se acordó para el 22 de diciembre. Anotar que “lo más probable es que tendrán que hacer recortes y ajustes al presupuesto operacional del 2022, para cumplir con el pago” es especulativo. Si se pone, se debe aclarar que es opinión personal del columnista sin tener cifras o datos que lo respalden en esa conclusión.



