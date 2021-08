EPM y su próximo desafío: la subasta de energías renovables

Para el Grupo EPM, la entrada en operación de Hidroituango despeja el camino para asumir un nuevo reto, al cual no le darán espera, que vienen trabajando desde hace varios años y al que le meterán el acelerador a fondo, y es el desarrollo de las fuentes de energía renovables no convencionales.



En diálogo con Portafolio, su gerente general, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, afirmó que participarán en la próxima subasta de energías renovables con plantas solares, con las que buscarán entregar corriente eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN).



Sin embargo, recalcó que, si bien hacen todos los esfuerzos como organización en este nuevo reto renovable, ahora la prioridad es “sacar adelante a Hidroituango”. Esta tarea tiene un panorama complejo para finalizar la megaobra.



¿Cuáles son las inversiones para el 2022?



Al 2024 tenemos un plan de inversiones por $11,2 billones. Hidroituango se lleva una gran porción de los recursos, son $4,2 billones destinados para terminar la obra. Para proyectos de agua están destinados $3,9 billones, y en transmisión y distribución de energía más de $2 billones.



¿Cuáles son los grandes proyectos a desarrollar?



EPM le va a apostar a las fuentes eléctricas renovables no convencionales. Nos estamos preparando para participar en la subasta de energía de octubre. Se presentarán proyectos competitivos en energía solar para que aporten corriente eléctrica a la matriz de generación. En materia de gas y agua estamos con proyectos que garanticen en firme el suministro para su universalización. Así mismo, exportar el modelo para el tratamiento de aguas residuales.



¿Por qué la apuesta por las energías renovables?



Hace parte de un ‘plan post-Ituango’. Con la contingencia hicimos un alto en el camino para pensar en lo que viene para EPM con la entrada en operación de Hidroituango. Tanto a nivel nacional con las renovables, como en el plano internacional estamos mirando cómo crecer la operación.



¿En qué lugares del país las desarrollarían?



Está en estudios. Y no lo queremos anunciar con anticipación para evitar desventajas competitivas. Más cuando hay un proceso de subasta. En este momento, además del proyecto eólico de Jepirachí en La Guajira, tenemos la iniciativa fotovoltaica en el municipio de La Dorada, Magdalena Medio. Y para los futuros proyectos hemos explorado varias zonas del país en las cuales seas viables los puntos de conexión y un trabajo armónico con las comunidades, más a la hora de realizar las consultas previas.



¿EPM será uno de los grandes jugadores en renovables?



Para allá vamos. El mensaje es que EPM no se queda atrás. Siempre está con innovación en la prestación de los servicios públicos en Colombia.



¿EPM haría alianza con el Grupo Energía Bogotá?



Sí. Hoy el mundo es de alianzas. Del contacto y puente que se establezca con el GEB saldrán cosas buenas para el desarrollo de proyectos.

Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general del Grupo EPM. Archivo particular

¿Cómo va la tarea para finalizar Hidroituango?



El proyecto va bien y dentro del cronograma según la última actualización. Más cuando hay un compromiso de obligación de energía en firme. Hidroituango va a operar con sus ocho unidades. Los primeros 1.200 megavatios (MW) entrarán desde julio del 2022.



¿El peritaje de estabilidad geológica se entregará a tiempo?



El informe no se entregó en la fecha límite (31 de julio). Dentro de lo que se quiso hacer con el peritaje era traer expertos independientes, y se contrató una firma extranjera. A la fecha todo lo que se pudo hacer de manera virtual ya está listo. Pero no se han podido realizar las visitas técnicas a Hidroituango ya que el país de origen de los expertos es Chile, y esa nación tiene los cielos cerrados, y no se sabe si las fronteras aéreas las abrirán pronto.



La Nación gestiona un vuelo humanitario para traerlos...



Estamos en la tarea y en todo el esfuerzo por traerlos. Incluso, le solicitamos a la firma que hace el peritaje que busque expertos en otros países, en cuyo origen no haya restricciones, para que vengan y realicen la inspección técnica de campo en Hidroituango. Esta situación ya la conoce la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Sentimos la urgencia.



¿Cuánto tiempo tardarán los técnicos en entregar el peritaje luego de las visitas técnicas?



Estamos analizando el cronograma. El informe de estabilidad geológica una vez esté listo se somete a la revisión de los técnicos de EPM para los respectivos ajustes. Luego se envía a la Anla para que sus técnicos los revisen y analicen. Pero no hay certeza de cuándo la firma que hace el peritaje entregará este informe. Nosotros proyectamos entregarlo a la Anla en diciembre, o antes.



¿Cuál es la estrategia en los tiempos para que hidroituango entre en julio del 2022?



Una vez se entregue el informe del peritaje a la Anla, calculamos que la entidad se tardará seis meses en su evaluación. Tenemos el permiso del Puesto de Mando Unificado (PMU) de Ituango pa realizar las obras que permitan superar la contingencia. Por la importancia que tiene el proyecto, en todo sentido, esperamos tener la licencia ambiental antes de su entrada en operación. Para disipar y/o solucionar el problema en la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), debemos iniciar la operación en la casa de máquinas.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio

alfsua@eltiempo.com