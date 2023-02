Proceso para terminar la construcción de Hidroituango no está desierto

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que el proceso de selección del constructor para la segunda fase de Hidroituango no se ha declarado desierta.

De acuerdo con la compañía, estas obras de las 4 unidades finales de la central hidroeléctrica, no está comprometido regulatoriamente para entregar en alguna fecha en particular en la energía que entregaría.



Para el proceso se presentó un único oferente, el Consorcio Ituango PC – SC, conformado por Powerchina International y Schrader Camargo. Sin embargo, EPM informó que no cumplía con el requisito de participación relacionado con la experiencia.



Esto fue notificado el viernes 17 de febrero y el consorcio tiene 3 días hábiles después de ser notificado para dar respuesta al documento de análisis y conclusiones.



Por este motivo, EPM confirmó que el proceso aún no se ha declarado oficialmente desierto, hasta tanto se haya surtido este trámite de respuesta por parte de las compañías.



Cabe recordar que Schrader Camargo fue la compañía elegida para terminar las obras de las unidades 3 y 4 de la central, que hacen parte de la primera fase.



Estas deberán estar entregando energía el 30 de noviembre de 2023 para cumplir sus obligaciones adquiridas en subasta.

