EPM ya evalúa consorcio que terminaría obras de Ituango

Ante una eventual salida del actual consorcio constructor CCC que tiene a su cargo las obras de Hidroituango, la administración de EPM ya puso en marcha un plan con el que designaría al posible doliente que culmine el 15% de ejecución que le falta al megaproyecto.



“EPM emprendió un Plan de Acción con el que busca encarar la eventualidad de que algunos contratistas no puedan o no quieran continuar con la ejecución de la obra. Aunque ese no es el escenario deseado, la empresa se ve obligada a ser previsiva ante el anuncio de la Contraloría General de vincular en su investigación a 26 personas naturales y jurídicas por su presunta responsabilidad fiscal en las pérdidas por $4,3 billones, como consecuencia de la contingencia en abril de 2018”, reza un comunicado del conglomerado antioqueño.



Pero más allá del pronunciamiento del ente de control sobre la responsabilidad fiscal en el desarrollo de la megaobra, lo que está en juego es la entrada en operación de la misma, ya que se enredaría aún más.



Por esta razón, el plan de trabajo incluye, entre otras actividades, la exploración de mercado para identificar posibles contratistas que, cumpliendo con los requisitos exigidos, estén en capacidad de continuar con la ejecución de las obras, en caso de que tanto las medidas cautelares como los fallos que se pudieran desprender del proceso fiscal de la Contraloría, impidieran la continuidad de uno o varios de los actuales contratistas o que manifestaran incapacidades operativas para continuar con la ejecución de los respectivos contratos.



“EPM debe prever cualquiera eventualidad para garantizar la terminación del Proyecto”, subraya la administración del conglomerado en el comunicado.



Así, la plana mayor programó inicialmente para ayer lunes y hoy martes, con posibilidad de extenderse en los próximos días visitas a Hidroituango con las compañías que han manifestado interés en finalizar la obra.



“El objetivo es conocer el proyecto, entrar en detalles técnicos de la obra y conocer las instalaciones como campamentos y diferentes fábricas con los que se cuentan, para hacer un costeo y un dimensionamiento de la oferta que deben preparar”, indica la nota de prensa.



A esta primera visita irán las empresas: José Cartellone Construcciones Civiles (Argentina), Estyma Estudios y Manejos (Colombia), Termotécnica Coindustriales / Grupo Ethuss (Colombia); ICA Constructora (México), Powerchina International Group (China), SP Ingenieros (Colombia), GRODCO (Colombia) y MINCIVIL (Colombia) – WEBUILD (Italia), estas dos últimas manifestaron el interés de trabajar juntos.



El conglomerado antioqueño dejó en claro que en una primera fase tiene listadas 26 empresas internacionales y 16 nacionales las cuales estarán en reuniones informativas, tanto para conocer detalles del proyecto, como el posible proceso de contratación.



Cabe recordar que hasta 2019 entre la administración de EPM y el consorcio constructor se pactaban vigencias amplias del contrato por duración para la ejecución de la obra. Pero con la entrada de Daniel Quintero como alcalde de Medellín el 1 de enero de 2020, el conglomerado cambió la modalidad de suscribir los convenios, y solo se puede hacer por vigencias de 12 meses, con vencimiento en diciembre, y desde entonces se prorroga cada año.



Así mismo, no es un secreto que la prórroga del contrato en diciembre de 2020 fue compleja y quedó en el ambiente un malestar entre EPM y el consorcio CCC Ituango (Camargo Correa Infra, Conconcreto y Coninsa Ramón H), a lo que se suma el fallo en primera instancia de la Contraloría General, que le permitiría al conglomerado antioqueño dar por terminado el contrato, y así abriría la puerta para la llegada de uno nuevo contratista para que culmine la megaobra.



Aunque el fallo de la Contraloría General es de primera instancia, el panorama para la finalización del proyecto no queda despejado, ya que si en la segunda instancia se ratifica la sentencia de la primera, el consorcio quedaría sin margen de maniobrabilidad financiera para desarrollar las obras.



“Por lo analizado hasta ahora, el fallo emitido corresponde a temas eminentemente técnicos, (programación de proyectos y construcción de túneles), y esperamos que la totalidad de las pruebas que aportamos, sean tenidas en cuenta por todas las instancias a las que recurriremos”, señala un comunicado del consorcio constructor.



Además asegura que ha cumplido con sus obligaciones contractuales, “manteniendo los estándares de calidad adecuados y atendiendo las instrucciones, los requisitos técnicos y diseños suministrados por EPM, acorde con las buenas prácticas de la ingeniería”.



