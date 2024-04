EPS Compensar: cómo es y cuánto puede durar su trámite de liquidación voluntaria

Después del anuncio de la Empresa Promotora de Salud (EPS) en pedido al Gobierno de ser liquidada, los tiempos de gestión para llegar al final de la existencia podría darse en menos de un año.



(Vea: Compensar EPS solicita su liquidación del Sistema de Seguridad Social en Salud)



De acuerdo con información a la que tuvo acceso Portafolio, el tiempo estimado es de al menos 10 meses, plazo que estará sujeto al lapso de decisión de la Superintendencia de Salud (SNS) y en el que la EPS tendrá que continuar garantizando los servicios a los afiliados.



Para el retiro voluntario de la EPS del sistema, en un primer momento la entidad notifica a los afiliados, entes territoriales y a la Superintendencia de Salud de su decisión. Seguido y en un transcurso de cuatro meses o 120 días calendario, se realiza la radicación en la Supersalud de la solicitud de retiro total.



(Lea más: EPS en Colombia: las que tendrían las mejores y peores condiciones financieras)



En ese sentido y como un siguiente paso, después de la solicitud y pasados seis meses o 165 días calendario, se realiza la notificación de autorización, o solicitud de documentos adicionales y/o aclaraciones o simplemente se niega.



Vale la pena detallar que esos seis meses de estudio no es un plazo normativo, sino uno presuntivo que está expuesto en el manual interno de la Supersalud.



(Lea también: ¿Podrían negar la solicitud de liquidación de Compensar EPS?: esto dice Supersalud)



Una vez se da este paso, la SNS emite la autorización, revocando la habilitación en la que se exponen las instrucciones para el traslado y asignación de usuarios a otras entidades, al tiempo que se establece el cronograma de pagos.



Finalmente y después de haber pasado estos meses, se hace el traslado de los usuarios y se finaliza el servicio de la entidad.



(Vea: Usuarios de Sanitas dicen que Supersalud no cumplió requisitos de control a la EPS)

Atención en EPS FOTO: iStock

Los puntos de las decisiones

Si bien la decisión final se toma a partir del concepto definitivo de la Supersalud, existen algunos pasos internos dentro de la cronología del proceso para liquidar la EPS.



(Vea: Paloma Valencia alertó sobre otras dos EPS que podrían ser intervenidas)



Por ejemplo, en el caso del paso dos, en el que se radica a la Supersalud la solicitud de retiro total, la entidad prestadora realizará un acta de aprobación del retiro voluntario del máximo órgano social.



Además, se presentará el cronograma de conciliación de cuentas para pagos por proveedores de servicios en salud. Vale resaltar que en este punto, esos son los soportes de aviso de intención a las entidades territoriales, a afiliados y se hacen con al menos cuatro meses de anticipación. Aunque el plan de pagos no se consulta a los acreedores.



(Lea más: Más voces lanzan sus reparos sobre la intervención del Gobierno a las EPS)



Por otra parte, dentro de los seis meses siguientes, la Superintendencia podrá negar la autorización de liquidación. Esto sucederá cuando la solicitud no cumple los requisitos, el análisis primario del riesgo se clasifique en extremo o también que el peligro inherente se clasifique como alto y se considera que plazos diferentes no contribuyen en su mitigación.



Igualmente, en el caso que la SNS solicite ajustes, la EPS tendrá un mes para presentar un nuevo plan, donde en un acto seguido el órgano de control del Gobierno estudiará nuevamente la solicitud.



(Vea también: El hundimiento de la reforma a la salud, una gran derrota para Petro)

Salud. Archivo EL TIEMPO

¿Y los afiliados?

El futuro de los afiliados es lo que comúnmente produce más preocupación en los anuncios de liquidación de una EPS. En estos casos, existen diferentes factores que llevan a la SNS tomar decisiones sobre las entidades promotoras.



(Vea: Supersalud anunció quién asumirá el rol de interventor de la Nueva EPS)



En ese sentido la Supersalud puede ordenar la intervención forzosa para liquidar, también procede a la revocatoria de habilitación, una vez allí ordena la revocatoria de autorización de funcionamiento, autoriza la liquidación voluntaria y finalmente da luz verde al retiro.



Una vez se realizan estos procesos, el organismo de control solicita la entrega inmediata de los afiliados a la EPS para comenzar el proceso de asignación a una nueva. Así al día siguiente hábil, la SNS remite al Ministerio de Salud, con apoyo de la Adres.



(Lea más: EPS recibieron $ 1 billón 144 mil millones entre marzo y abril, según la Adres)



En este punto, la Super es la encargada de reportar a las EPS receptoras la llegada de los pacientes, sin embargo, estas deben estar autorizadas, no pueden tener medidas administrativas y tendrán que cumplir con el capital mínimo y patrimonio adecuado.



En el momento en el que se remite al Minsalud el traslado de los pacientes, la cartera, al tercer día hábil, realizará la asignación a las EPS en cantidad y distribución, pero es al quinto día hábil que se hace efectivo el traslado.