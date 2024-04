Qué pasará con los usuarios del plan complementario de EPS Compensar si la liquidan

La crisis financiera que atraviesa la EPS Compensar desde el año pasado tuvo un nuevo episodio este viernes, pues la entidad le envió una carta a la Superintendencia de Salud solicitándole su intervención voluntaria a, a raíz de las deudas que ha acumulado, lo que le impide seguir prestando sus servicios a los usuarios afiliados.

“Esta decisión obedece a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia. Hecho que afectó considerablemente la viabilidad y sostenibilidad del programa Compensar EPS, al punto de no permitirle garantizar el servicio a sus afiliados en las condiciones de calidad y oportunidad que desde siempre han caracterizado a Compensar”, señaló Compensar a través de un comunicado.



Cabe señalar que mientras se surte el proceso de revisión de la Superintendencia de Salud, Compensar seguirá prestando su servicio normalmente. O sea, durante los siguientes días y mientras no se tome una determinación, los pacientes de la EPS seguirán siendo atendidos normalmente.



Ahora bien, ante eso, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, en declaraciones para la emisora 'Caracol Radio', dijo que estudiarán la carta enviada por Compensar y, a partir de ello, tomarán las medidas que consideren necesarias. Es decir, aún no se ha definido si se liquidará o no la EPS, pese a que esa sea la opción más probable.



Compensar EPS. César Melgarejo/ Portafolio

¿Qué pasará con los pacientes de los planes complementarios?

Sin embargo, una de las grandes preocupaciones de los usuarios afiliados a esta EPS tienen que ver con lo que va a pasar con el servicio que prestan los planes complementarios de Compensar. Cabe resaltar que estos usuarios pagan un valor extra para ampliar y mejorar la cobertura de sus seguros en salud.



Los planes complementarios no son servicios de medicina prepagada. O sea, no es lo mismo una prepagada a un plan complementario. La EPS Compensar no contaba con un servicio de medicina prepagada, como si ofrece, por ejemplo, Sanitas, mediante Colsanitas. Estos planes, por lo general, son tienen un menor costo que las prepagadas, lo que permite sumar más servicios y acelerar la rapidez en la atención de los usuarios.



Bajo esa lógica, su futuro dependerá de los que pase con la EPS, decisión que, en este momento, está en manos del superintendente. El Gobierno Nacional, mediante la Supersalud, puede decidir liquidar a la EPS, que es la opción más viable y es lo que ha pedido Compensar de forma voluntaria.



EPS Compensar. César Melgarejo

Cuando se liquida una EPS, los usuarios no tienen que hacer nada, sino que la misma Supersalud es la encargada de garantizar que la red prestadora, es decir, las IPS, sigan prestando los servicios y posteriormente trasladará a los pacientes a otra EPS que será la encargada de prestar los servicios.



Así las cosas, si EPS Compensar llegara a liquidarse, los usuarios tendrían que buscar si en su nueva EPS cuentan con un plan complementario y decidir si desean afiliarse.



Por otro lado, en caos de que el Gobierno decida intervenir la EPS para administrarla y no liquidarla, entonces será decisión del encargado de la Supersalud decidir si continúan prestando dicho servicio de planes complementarios.



Bajo es lógica, el futuro de los planes complementarios de Compensar EPS está justo ahora en manos del Gobierno, quien a través de la Superintendencia de Salud deberá definir qué acciones se toman alrededor de la EPS. Mientras tanto, según han advertido, el servicio debería seguirse prestando con normalidad.



*Con información de EL TIEMPO - UNIDAD DE SALUD