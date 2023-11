EPS Sanitas responde a polémica con Cruz Verde y el Gobierno

El presidente de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, se pronunció respecto a la polémica presentada con la compañía Cruz Verde, y ante lo dicho por el Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, donde aseguró que desde hace tres meses, en compañía de otras entidades relevantes del sector, se tomó la decisión de alertar al Gobierno de una situación que se percibe desde hace años, que es el tema del financiamiento del sistema y la gestión de los recursos.

(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



“Lo hicimos en un sentido de responsabilidad y es importante decir que no solo lo hemos hecho con este gobierno, sino que discutimos con el de Santos, Duque y hoy en el de Petro. Lo que buscaba esta comunicación era buscar caminos de salida, para encontrar soluciones”, aseguró.

La cabeza de la EPS Sanitas, indicó que la gran mayoría de las prestaciones que cubre el sistema están dentro del PBS. Sin embargo, hay unos pocos servicios que no son parte de ese plan, como lo son los de reciente desarrollo tecnológico o que están diseñados para personas con condiciones de salud particulares, huérfanas y complejas.

“En esos servicios no PBS, hay un valor de no reconocimiento de los servicios que se prestaron y no han sido reconocidos por el Gobierno que ascienden a $1,1 billones desde la historia. Parte de esos son los $400.000 millones que menciona Cruz Verde. Estos son servicios que se han prestado desde hace tres años. Todos los años anteriores al 2020 fueron pagados a esta empresa. Ese reconocimiento se hizo a pesar de las deudas del Estado por 600.000 millones”, explicó.

(Lea también: Minsalud dice que está al día con EPS, tras polémica con Cruz Verde).



Adicionalmente, el directivo mencionó que hay elementos que hacen parte de la normatividad del sistema, como la financiación de estas tecnologías son responsabilidad del Estado. Teniendo en cuenta que son el garante de la gestión de estos recursos.

Cruz Verde y Sanitas Archivo particular

“Nosotros le propusimos al gobierno las potenciales soluciones, donde nacieron las mesas de trabajo, donde después de dos meses no hay respuesta o avance. Con ese reconocimiento de recursos, buscábamos que todos los actores de la cadena sintieran la tranquilidad de que había un reconocimiento de deuda. Desafortunadamente las mesas no prosperaron, pero como opciones alternas tenemos la posibilidad de que el gobierno desarrolle el modelo de pago de giro directo”, insistió.

Según Rueda, de esos servicios no PBS cuesta alrededor de $55.000 millones que son recibidas por más de 30.000 afiliados y los valores corresponden a medicamentos y servicios hacen parte de más de un millón de dispensaciones y personas.

(Vea además: Guía para entender qué está pasando con Cruz Verde y la EPS Sanitas).



“De estos recursos, el Estado solo nos reconoce $33.000 millones. Justamente porque la asignación del estado no ha sido suficiente (...) El que haya pagos oportunos por parte del Gobierno a la EPS, no significa que estos sean suficientes. Es como recibir el salario todos los meses pero que no sea completo. Entendemos que el flujo de recurso sea anticipado pero no son suficientes desde hace más de una año y los presupuestos máximos desde hace más de 3 años”, expresó.

Respecto a la buena salud de la que gozan las clínicas de la EPS Sanitas, como lo mencionó el ministro Jaramillo, el presidente de Sanitas dijo que “las clínicas que hacen parte de la organización, efectivamente tienen una utilidad, que neta fue de 4,2% el año pasado, que es menos de la mitad de la utilidad regular que tienen los actores en el sector”.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

PORTAFOLIO