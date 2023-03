Las EPS sienten el sacudón por el reto de la reforma

La reforma a la salud se ha convertido en uno de los debates centrales para los gremios del sector y para la política del país. En ese sentido, las EPS son el principal punto de discordia, porque en el proyecto del Gobierno se pretende restarle funciones que han venido desarrollando por 30 años y que serán asumidas por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (Adres), que hasta ahora solo se encarga de “recaudar todos los recursos de la fiscalidad y la parafiscalidad”.



Gremios del sector, como Pacientes Colombia, y hasta algunos partidos de la coalición de gobierno, como los liberales, conservadores y la ‘U’, han presentado propuestas en las que las EPS mantendrían las funciones que vienen desempeñando para lograr con eso que “se salven” y puedan funcionar mejor, según han comentado los líderes de estas colectividades.



Con este panorama, Gestarsalud, un gremio crítico del proyecto de reforma tal como lo presentó la ministra, Carolina Corcho, publicó un compilado de cifras en las que se observan los servicios de atención que han brindado las EPS entre enero y noviembre de 2022.



Según los datos, hasta noviembre del año pasado, las EPS asistieron a 26 millones de personas únicas, de las cuales 8 millones recibieron atención sólo en noviembre.



En cuanto a intervenciones quirúrgicas, mencionan que las EPS cubrieron 10 millones en el 2022. De esas, 1,4 millones se realizaron en el último mes reportado y con un promedio mensual de 954.306 intervenciones.



Por otra parte, las EPS garantizaron 355 millones de atenciones, con un promedio de 32 millones por mes. Adicionalmente, gestionaron 38 millones de consultas especializadas, con una media de 3,4 millones cada mes.



Para Paúl Rodríguez, economista experto en salud de la Universidad del Rosario, esos resultados se sustenta en que “las EPS han aprendido durante tres décadas a gestionar el riesgo en salud. Se han visto grandes avances en el control de enfermedades crónicas, pero como en todo, hay un camino largo por recorrer”.



Pero, uno de los puntos en los que las promotoras flaquean es en la deuda. La ministra, Carolina Corcho, expuso, en la socialización de la reforma a la salud en el Congreso, la estimación que hacen desde el ministerio sobre lo que deben las promotoras.



Actualmente, las EPS activas deben $16,6 billones, mientras que las que están en liquidación aún tienen obligaciones por $5 billones. Por su parte, las liquidadas entre 2016 y 2022 tienen una deuda por $1,7 billones, en cuanto a las liquidadas entre 2003 y 2015 adeudan $407.836 millones. Por lo tanto, la cifra total alcanza los $23,8 billones.



Paul Rodríguez afirma que “se ha visto que hay problemas serios en el sistema sobre el manejo de algunos recursos que durante años no eran responsabilidad total de las EPS: lo no POS/PBS, los recobros, y que tienen a muchos hospitales en crisis”.



En la encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos que salió esta semana, se observa que pese a que cerca del 80% de los encuestados en marzo de 2023 no piensa que se debe acabar con las EPS, el 28% de los encuestados considera que sí se debe mejorar el servicio y la atención que prestan.



Además, Bruce Mac Master, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), menciona que ojalá todas las iniciativas presentadas permitan “llegar a una reforma que sirva para solucionar los grandes retos que tiene el sector, sin que se pierda lo caminado”.

Las tareas



Para el economista Paúl Rodríguez, eso que esperan los usuarios y los mismos gremios se podría dar en la medida en que se mejore la gobernanza, porque “las EPS son muy independientes del ente central/local responsable de la salud, y la supervisión y control de la SuperSalud puede llegar muy tarde por la falta de dientes. Es indispensable que las EPS se ajusten a un modelo territorial, donde deban cumplir con requisitos locales además de los generales. También, ajustar las tuercas en cuanto a las ganancias de las EPS: además de población, deben incluir calidad en la gestión del riesgo, salud pública, etc”.



Por otra parte, el papel del giro directo sería una gran apuesta, según Rodríguez, porque “como se ha visto que realizar el pago de servicios directamente puede generar líos, es viable estrategias que lo eviten: el giro directo, o no permitir la integración vertical de todos los niveles de atención”.



Pero una apuesta así le genera riesgos a las EPS, porque “no tendrían dinero para hacer los pagos y pierden ingresos por capitalización; y al no tener integración vertical, pierden recursos por eficiencia de los contratos y por asegurar el volumen de ventas de sus IPS”. Lo que él considera como una apuesta viable es que exista un “único fondo para las enfermedades de alto costo, como ocurre en Holanda, y de esta forma reducir el riesgo financiero al que están expuestas las EPS”.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio