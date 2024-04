Con Sanitas intervenida y Compensar con petición de liquidación, ¿cómo está Sura?

Abril empezó con todo en términos de salud en Colombia: a la caída de la reforma a la salud en el Senado se unió la intervención que la Superintendencia de Salud hizo de las EPS Sanitas y Nueva y el pedido de liquidación del Sistema de Seguridad Social de la EPS Compensar, lo que puso en evidencia la crisis por la que atraviesa el sector.

Así las cosas, vale la pena recordar cuál es el panorama actual en el que está otra de las EPS más importantes del país: Sura EPS.



Los escenarios de Sura

En agosto de 2022, Sura envió una carta a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud del gobierno de Gustavo Petro. La misiva también estaba firmada por Sanitas y Compensar.

En el documento, Sura, junto a sus pares, aseguraba que "es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted (al Minsalud Jaramillo), de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y, así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población".

Las entidades, además, expusieron tres aspectos relevantes que, consideraban, debían ser tratados para garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud, "asegurando la sostenibilidad del sistema y no afectando la atención a los usuarios".



Los tres aspectos que expuso Sura con sus pares fueron: que el valor de la UPC es insuficiente para atender el plan de beneficios en salud, el no lograr una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables y los pagos de las deudas de presupuestos máximos, recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades y procesos de compensaciones pendientes.



"Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8 % respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema, para hacerlo ha debido tener un ajuste adicional del 5,7 %", argumentaron.



Y agregaron: "Al no ajustar la UPC por condiciones de salud (perfil epidemiológico), varias EPS presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros. El ajuste de la UPC por condiciones de salud no significa un aumento o disminución global de la UPC promedio del sector, supone una distribución equitativa de los recursos entre los actores responsables (efecto suma cero)".



Sura también manifestó que no cumplirían con los indicadores financieros para el 2023 y que en los dos últimos años agotó un capital cercano a los 400.000 millones de pesos, construido en "30 años de existencia".

La entidad cerró la misiva diciendo que se ponía a disposición del Ministerio de Salud, "con nuestro conocimiento y experiencia, para apalancar un sistema de salud que cuide el avance alcanzado hasta aquí y en el que se revisen los temas que aún necesitan transformarse con la celeridad que reconozca la situación actual para nosotros como actores del sistema, y la necesidad de mantener un modelo que cuide a los usuarios".



¿Sura como gestora de salud?

En febrero de 2024, se creó una polémica con respecto a Sura, ya que comentó que podría ser la primera EPS privada en hacer el tránsito a gestora de salud (modelo que proponía la fallida reforma a la salud).

Durante su intervención en la ceremonia de posesión del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a finales del segundo mes del año, el presidente Gustavo Petro mencionó que había una Entidad Promotora de Salud (EPS) privada interesada en empezar a implementar ese modelo de salud preventiva.

Y después, en su cuenta de X, comentó: "Los mismos protagonistas del sistema de salud actual ven una mejor posibilidad en lo que propone el proyecto de ley del gobierno".



Los mismos protagonistas del sistema de salud actual ven una mejor posibilidad en el que propone el proyecto de ley del gobierno.



Tras el furor, la propia EPS respondió y dijo que continuaría en el sistema de salud y que estaba comprometida en encontrar soluciones interinstitucionales.

"Ser un actor relevante del sistema nos exige posiciones y acciones (...) Hemos generado conversaciones con prestadores, usuarios, líderes de opinión, empresarios, sector social, congresistas y representantes del Gobierno Nacional para exponer nuestras coincidencias, diferencias y propuestas", informó en un comunicado.

