La estrategia de Epson para posicionarse en el área textil

Desde hace cinco años, la marca de impresoras Epson le viene apostando al sector textil, a través de equipos con alta tecnología que permiten imprimir sobre telas. Ante el potencial de la industria, la marca ha decido reforzar su propuesta, no solo en el país, sino a nivel regional.



Juanita Agudelo Rincón, gerente de la unidad Industrial en Epson Colombia, habló sobre el potencial que ven en el sector moda, la apuesta por apoyar a los emprendedores y de cómo esperan cerrar su año fiscal.



¿De qué se trata la nueva reorganización de Epson?



Epson de alguna manera también se está reinventando bajo el concepto de sus tres líneas de negocio: Industrial, Consumo y Comercio. Si bien antes teníamos una gerencia general en el país que cubría estas tres verticales, el actual enfoque de la empresa es que cada línea tenga su propia gerencia a nivel regional. Es así como en Colombia contamos con tres gerentes responsables de cada una de estas unidades de negocio.



Específicamente, la unidad Industrial está muy enfocada en el consumidor final. Esta es una línea nueva que no lleva más de cinco años a nivel global y su principal enfoque es llegar a diferentes sectores como el textil, el de publicidad, señalización, etiquetas y empaques. Aquí se destacan equipos de alta producción. Recientemente, en Colombiatex de las Américas estuvimos presentando impresoras especializadas en el sector textil.



¿Con el nuevo concepto de imprimir sobre telas, cómo ven a la industria?



El sector textil dentro de nuestra línea de Industria es la que más factura. De hecho ha reportado un crecimiento importante, representando el 70% de la facturación total de esta unidad. Sabemos que hay una gran oportunidad de seguir creciendo.



Cabe destacar que cuando esta unidad inició, hace ya cinco años, Epson era líder en sublimación sobre telas e impresión digital. Y si bien hoy en el mercado hay una amplia competencia, seguimos manteniendo ese liderazgo.



¿En el sector textil qué tecnología está disponible?



En el sector textil hay muchas necesidades, por eso contamos con equipos especializados en estampación que es nuestro fuerte. Por ejemplo, tenemos equipos de sublimación y de impresión directa; además podemos imprimir digitalmente sobre poliéster o fibras sintéticas o naturales.



¿Con qué marcas vienen trabajando?



Venimos trabajando con algunas marcas importantes y también con diseñadores. Sin embargo, nuestra iniciativa arrancó desde la academia, con las universidades, con los estudiantes. De hecho, para Epson ha sido muy importante el trabajo con el Sena. También hemos realizado un trabajo muy importante con los emprendedores.



¿Cómo es trabajar con los emprendedores?



Nosotros también tenemos equipos pensados para los emprendedores, ya que son muy asequibles y cuentan con áreas de impresión más pequeñas en donde pueden iniciar con sus procesos. Estos equipos no superan los dos millones de pesos.



Asimismo, tenemos un Centro de Experiencia ubicado en Bogotá, en donde tenemos todos los equipos exhibidos y aquí tanto los emprededores como los consumidores pueden conocer los equipos, probarlos, hacer muestras y entender cómo funciona cada una de nuestras propuestas. Durante todo el año también participamos en diferentes eventos con el fin de que los consumidores conozcan de nuestras tecnologías.



¿Qué se puede imprimir con las nuevas tecnologías de Epson?



Todo lo que se sueñe. Por ejemplo, en la línea para el hogar, los consumidores y hasta las marcas van a poder imprimir sus diseños en telas que permitan tapizar los cojines o los muebles, también podrán imprimir en papel tapiz, sobre tapetes, telas para sábanas o edredones, telas para caminos de mesa, entre otras telas.



Algo que ha permitido nuestra tecnología es que se pueden imprimir diseños en las puertas o sobre cualquier superficie. Ya no existen limitantes. Hay que señalar que hay tecnología que imprime sobre diferentes superficies, así como existe otra que permite imprimir los adhesivos. Epson le está apuntando a imprimir sobre las superficies.



¿Es decir que solo imprimen en papel, tela y madera?



También contamos con tecnología especializada que imprime sobre baldosas.



¿Un consumidor que quiera adquirir este tipo de servicios, lo puede contratar directamente?



Por supuesto. De hecho, puede visitar nuestros Centros de Experiencia y conocer más sobre los productos y las tecnologías que usamos. Asimismo, contamos con aliados que nos ayudan en este proceso con los clientes.



Actualmente, Epson cuenta con Centros de Experiencia en Brasil, Chile y México; además de nuestra casa matriz que está en Los Ángeles, California.



¿Cuál es la apuesta de la marca por la sostenibilidad?



Epson está trabajando en este frente a nivel global. Hoy por hoy todas sus plantas cuentan con energía renovable y de hecho están equipadas con paneles solares. Otra de las iniciativas que estamos implementando, año tras año, es el ahorro del CO2 y la meta es que para el 2050, Epson sea una compañía carbón cero.



¿Cómo esperan cerrar el 2024?



Esperamos cerrar nuestro año fiscal (termina en marzo de 2024) con ventas que van a superar el 20% en crecimiento. Para el próximo año fiscal estamos proyectando un crecimiento superior al 10%. Para alcanzar esta meta, hemos lanzado recientemente nuevos equipos, además buscamos seguir posicionando nuestras tecnologías en el sector textil.



