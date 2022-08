Erco llegará al 16% de generación con energías renovables del país

En los últimos años, el país ha venido en una senda de creación de incentivos para aumentar la permeación de las energías renovables no convencionales en la matriz de generación.



(Lea: Celsia se certificó como empresa carbono neutral).

Esto ha permitido el surgimiento de empresas en el sector como Erco, que de acuerdo con su CEO, Juan Camilo López, es hoy la que más proyectos de generación distribuida tiene en el país.



Llevan 10 años generando energía solar, ¿cómo ha sido su crecimiento en el mercado?



Ha sido un periodo muy bueno para nosotros, con muchas etapas. Nacimos en 2012 en la universidad y hacíamos nuestro propio montaje. Además, toda la inversión fue propia. Ha habido un crecimiento paralelo entre la empresa y el mercado.



¿Cuántos proyectos tienen instalados y cuál es la generación que tienen?



Como compañía somos la que más proyectos tiene, pero eso no necesariamente implica que somos la de mayor potencia porque nos hemos enfocado en la producción de potencia distribuida. No competimos en esto con compañías que desarrollan grandes plantas. En proyectos solares contamos con más 770 plantas y conectados, desde residenciales hasta industriales. En potencia esto representa cerca de 40 megavatios (MW).



¿En qué zonas del país tienen presencia?



Nuestra sede principal está en Medellín, pero tenemos otras siete en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y eje cafetero. Tenemos proyectos en todo el país, desde Amazonas hasta la costa caribe. También hemos desarrollado proyectos en zonas no interconectadas



¿Qué inversión ha requerido la realización las 770 obras?



Son 40MW con una inversión de alrededor US$40 millones más o menos. Ahora estamos enfocados en desarrollar plantas de generación, porque en estos años hemos crecido mucho y tenemos 3 empresas (Erco, Erco Generación y NEU).



¿En qué planes de expansión están trabajando?



Tenemos cuatro proyectos ready to build que iniciaremos entre septiembre y diciembre que sumarán 40 MW con inversión propia de unos US$40 millones entre este y el próximo año. Estos vendrían a ser propios y no se los venderíamos a terceros como normalmente hacemos.



¿Qué es su proyección en términos de generación?



Estamos apuntando como objetivo estratégico a 420 megavatios de generación, 16,8% de la generación de renovables actual.



¿Qué otros proyectos tiene ese pipeline para lograr la meta de 2027?



Tenemos un pipeline de $1,42 billones en proyectos para desarrollar esa meta entre terceros e instalaciones propias. Hay mucho interés en proyectos comerciales de gran escala, residenciales e industriales. Esto muestra el boom de las energías renovables.



(Lea: ProDominicana busca estrechar más negocios con Colombia).



¿Cuáles son los retos que tendrá el nuevo gobierno?



Uno de los principales desafíos es la garantía de que la regulación se cumpla, que haya beneficios tributarios; que se siga reglamentando la libre competencia en comercialización y en generación.



PORTAFOLIO