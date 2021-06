‘Es hora de regular las apps de transporte’

Archivo particular

La regulación de las plataformas de transporte es un tema que en Colombia continúa en vilo. En mayo se hundió un proyecto de ley en el Congreso que buscaba dar claridad a estos servicios, y hace unos días la Superintendencia de Transporte solicitó a las alcaldías investigar y sancionar a los conductores que presten un servicio de transporte público en vehículos particulares. Angie Ardila, gerente de Asuntos Públicos de Beat Colombia, explicó los retos que la compañía percibe en este ámbito para el país.



Desde que llegaron al país, ¿qué tanto ha evolucionado la regulación?



En mayo de 2018 llegamos como el tercer actor que vino a diversificar el mercado. Empezamos a crecer de manera relevante, tanto en socios conductores como pasajeros, en dos años pasamos de estar en una ciudad a tener presencia en siete y empezamos a ver que estos servicios son altamente acogidos por la ciudadanía, las plataformas son vistas como alternativa para movilizarse o para generar ingresos.

La regulación tiene que adaptarse y entender esta realidad. Nuestro primer año fue un poco lento en términos regulatorios, pero el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno incluyó un artículo que hace un llamado a las autoridades a regular la relación laboral entre conductores y plataformas y eso generó un interés. El año pasado vimos un boom, con casi 10 proyectos de ley que buscan regular el servicio de movilidad, este año se empezó a debatir uno de ellos, pero lamentablemente se cayó.



Otros países de la región han avanzado, ¿nos quedando atrás?



En América Latina ya hay muchos mercados regulados como México, Chile que está en proceso, Brasil o Bolivia, es una ola regulatoria que eventualmente está llegando a Colombia. Es hora de ponerle un marco regulatorio a las apps de transporte, simplemente es darle tranquilidad y reglas claras a usuarios y conductores.



¿Cómo perciben la posición de la Supertransporte?



Cuando el Superintendente da este tipo de declaraciones se pone en entredicho la voluntad del gobierno para regular este tema. Nos parece desconectado de la realidad actual y hasta inhumano en este contexto, pues hay familias que se han quedado sin fuentes fijas de ingresos y ven en las plataformas una alternativa. Ponerle a esas personas una carga de persecución es bastante lamentable, y hacemos es un llamado al gobierno a sentarnos, y ya que viene una nueva legislatura empezar a hablar de como brindamos oportunidades claras.



¿Tienen alguna propuesta para esta nueva legislatura?



Nuestra intención desde Beat y el gremio siempre es tener reglas de juego claras. Desde Beat tenemos tres puntos principales, definir una categoría del servicio, hay muchos ejemplos internacionales que podemos revisar; la creación de un fondo internacional que permita a las plataformas contribuir a las ciudades a superar temas de movilidad y fortalecer esquemas de transporte público; y crear barreras de acceso coherentes frente a los conductores que se quieran registrar.



¿Cuántos socios conductores tiene actualmente Beat?



A nivel Latinoamérica somos 700.000 conductores, y 23 millones de usuarios pasajeros. En Colombia son más de 260.000 personas quienes se han conectado con Beat como conductores.



¿Cómo ven la relación laboral con los conductores?



Hay que establecer un punto de partida, se deben dar mayores garantías y proteger al usuario conductor, sin embargo, este es un esquema nuevo de trabajo, no tienen horario ni relación con la compañía. A nivel internacional se está pensando en hacer un esquema de protección de las personas. Desde Beat apoyamos una regulación que entienda las particularidades de la industria, pero como compañía buscamos que primero haya una regulación de servicio, que es lo más crítico.



¿Cómo les ha ido con mensajería?



En 2020 se recorrieron 210 millones de km, fue en medio de la pandemia, y esto también se logró gracias a que lanzamos servicios como Envío y Envío Moto. En estos últimos se han entregado 3 millones de paquetes desde que se lanzó. Tenemos actualmente cinco servicios, tres de ellos de movilidad, que son el servicio Lite, que es el más económico, el clásico, y un servicio Plus, que es más premium. Además, tenemos otro servicio corporativo de movilidad que está actualmente en unas ciudades. La movilidad es muy importante en el marco de la reactivación, las personas necesitan alternativas.



¿Qué tanto han afectado el paro y la pandemia a la compañía?



Desde que inició la pandemia claramente vimos una reducción de la movilidad, relacionada a las medidas restrictivas. Sin embargo, un gran sector productivo no para y nosotros intentamos seguir prestando los servicios. También vemos personas que prefirieron dejar de usar buses y se pasaron a plataforma.



Algunas plataformas están apuntando a otros servicios, ¿cómo van ustedes?



Hay una visión más allá. En México lanzamos el año pasado Beat Tesla, en ese país somos los dueños de una flota de vehículos eléctricos Tesla, una alternativa de movilidad más sostenible a largo plazo. Nuestro foco regional es este tipo de servicios. Nuestro equipo de operaciones está revisando el mejor esquema para lanzar una flota eléctrica en Colombia, empujamos mucho es la estabilidad jurídica para generar este tipo de inversiones.



