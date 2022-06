‘Es momento de experimentar con el metaverso’: líder de Accenture

En diálogo con Portafolio María Fernanda Suárez, presidente de Accenture Colombia, habló sobre cómo viene la multinacional operando en el país y de la inclusión del metaverso en su portafolio de productos.



(Lea: Empresas toman posición ante el revés legal al aborto en EE. UU.).

¿Cómo viene la operación de Accenture en el país?



Accenture es una compañía que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años debido a que se su principal enfoque es la transformación digital. Yo describo a esta empresa como un hipermercado de la transformación digital porque nosotros hacemos desde estrategias y consultorías hasta aplicaciones, softwares y también acompañamos a empresas en la implementación de soluciones.



A nivel global, la empresa cuenta con cerca de 700.000 colaboradores y hoy en Colombia somos 1.500. Gran parte de este grupo de colaboradores opera las áreas de finanzas y contabilidad, y recursos humanos para compañías en Colombia y en los Estados Unidos.



¿Cuáles son las líneas de negocio que más vienen creciendo?



Sin duda, cada una de nuestras verticales viene creciendo. Somos un centro de operaciones y si una compañía nos pide que procesemos sus finanzas y contabilidad nosotros nos encargamos de todo eso; también tenemos la línea de Accenture Song en la que hacemos analítica de datos para crear un producto, diseñar la experiencia de un usuario, hasta hacer la publicidad y, por supuesto, operamos en el mercadeo digital.



¿Con cuántas empresas trabajan en el país y cuáles son sus planes?



Nosotros estamos enfocados en los 100 grupos económicos, y sus empresas derivadas, más grandes del país. Manejamos principalmente banca, servicios financieros, el sector de consumo masivo, sector energía, entendido como petróleo y gas; y el sector de telecomunicaciones. Además, estamos haciendo proyectos importantes en el sector de medios de comunicación. Nuestro plan en Colombia es seguir creciendo de manera significativa y vemos una oportunidad grande de seguir impulsando la transformación de las empresas y de generar más empleo.



María Fernanda Suárez Londoño, nueva ministra de Minas y Energía. Archivo particular

Ustedes también vienen trabajando con el metaverso, ¿cómo ha sido la aceptación por parte de las empresas colombianas?



Lo que estamos haciendo es trabajar con los clientes sobre la inclusión del metaverso, esta es una tecnología en donde los clientes colombianos se tienen que meter ya, quizás no es una cosa que vaya a determinar las ventas del 2023, pero hay una oportunidad de posicionamiento muy importante.



La duda es cuándo esto será masivo, pero para las marcas será posible hacerlo y crear su espacio virtual, la masividad va a depender un poco del costo al acceso de la tecnología porque los óculos (gafas) son costosos.



¿Qué sectores deben empezar a invertir en el metaverso?



En el mercado local sectores como la banca, retail, consumo masivo, sector educación y cualquiera que vea que tiene la oportunidad de posicionar un producto de manera global puede empezar a incursionar en el metaverso. Es momento de experimentar y encontrar la función dentro del metaverso y es el momento de hacerlo.



(Además: El 99% del tejido empresarial en Bogotá Región son mipymes).



La invitación es que los sectores empiecen experimentar en este tipo de innovación. Es importante meterse a la tendencia y no llegar al final.



¿Cuánto deben invertir las empresas en el metaverso?



Lo que hemos visto es que las compañías que están haciendo innovación están incluyendo dentro de sus programas y presupuestos desarrollos con el metaverso. Es importante entender que la restricción del presupuesto hoy no está en lo que cuesta desarrollar un metaverso para una marca, la restricción es que la tecnología de los óculos no ha avanzado de tal manera que sea accesible para las personas.



¿Cómo se pasa de ser exministra de Minas y Energía a trabajar en tecnología?



Yo lo defino de la siguiente manera a mi me encantan las transformaciones y las transiciones y así como creí tanto en la transición energética, creo que la transición que tenemos que experimentar todos hacia lo digital es importante y ese es el sentido de urgencia para Colombia. Eso me invitó a trabajar en ese sector.



Menciona la transición. Como exministra de Minas ¿cómo se debe tratar esa transición energética ?



Cuando uno está manejando el balance energético del país uno tiene que mantener tres variables en perfecto equilibrio: confiabilidad, sostenibilidad y eficiencia. Eficiencia lo que determina los precios; sostenibilidad es asegurar que uno lo hace de la manera más adecuada con los recursos que uno tiene y con el medio ambiente y confiabilidad es lo que asegura que todos los colombianos vayamos a tener electricidad, gas y gasolina. Lo mas importante de una transición es hacerla a una velocidad adecuada, para no afectar ni la confiabilidad, ni el costo.



JOHANA LORDUY