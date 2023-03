Desde hace 60 años, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), viene trabajando en el país diferentes programas en torno a la sostenibilidad desde el punto de vista social, financiero y ambiental, en las poblaciones vulnerables del país.



Katie Taylor, directora ejecutiva de esta entidad, habló con Portafolio sobre el trabajo que han llevado a cabo, los diferentes retos encontrados y los planes con el país.



¿Qué hace la Fundación?



Trabajamos áreas muy amplias, pero siempre enfocadas a las poblaciones vulnerables y desfavorecidas creando confianza en los territorios, ayudando a promover medios de vida sostenibles desde el punto de vista social, financiero y ambiental. Por eso es muy importante la integración con el sector privado y trabajar de la mano. Eso es a grandes rasgos el trabajo que hacemos.



¿Cómo han trabajado estos ejes sostenibles?



Hemos trabajado en los 32 departamentos de Colombia, en más de 400 municipios y eso es muy importante por el trabajo que hacemos a nivel comunitario directamente con las poblaciones. Parte de lo que es sumamente importante para nosotros es el concepto de inclusión, entonces trabajamos con mujeres con jóvenes, poblaciones étnicas afrocolombianas, LGBTQ+, etc. Se trata de trabajar con todos los sectores, las comunidades y sociedad para el bien de los colombianos y las colombianas.



¿Cómo ha sido la integración con el sector privado?



No puede haber una sostenibilidad financiera, si no hay una integración con la lógica de mercados. No todo el mundo puede trabajar para el gobierno y no todo el mundo puede ser necesariamente un productor agrícola independiente. Es esencial para que podamos crear una sostenibilidad tanto financiera, como social.



Tenemos varias transversales, una es esa filosofía de inclusión, la otra es la de género y también otra ambiental, asegurando que todo lo que hacemos tiene esta vertiente, además del agro, trayendo la filosofía ambiental y sostenible.



¿Cuántos proyectos tienen actualmente en Colombia?



Tenemos más de 27 proyectos activos en 162 municipios, trabajando con diferentes sectores y el gobierno colombiano, construyendo confianza en los territorios y ayudando a las poblaciones vulnerables.



También con el sector privado y con diferentes compañías grandes, chiquitas, locales, nacionales, internacionales,con comunidades y entidades de sociedad civil.



¿Cómo se financian?



Aunque tengamos ‘fundación’ en nuestro nombre, no somos una como la Rockefeller, por lo tanto, nuestras fuentes de financiamiento, van de la mano de diferentes socios, con entidades como la cooperación norteamericana estilo Usaid, otras europeas o del Estado en varios niveles, bien sea en los municipios, regiones o departamentos.

Hemos logrado invertir en Colombia en términos de movilización de recursos entre US$30 millones a US$50 millones al año, a veces un poco más.



¿Cómo están las relaciones con el Gobierno?



Hay que darle chance a todos. Nosotros trabajamos con todos los sectores porque creemos firmemente que el desarrollo sostenible tiene que abarcarlos. Filosóficamente somos apolíticos, creemos en valores fundamentales de derechos y acceso a estos. Los que quieran el bien de los colombianos y las colombianas, aquí estamos para trabajar de la mano.



¿Con qué comunidades trabajan?



Trabajamos con las comunidades acogedoras, por ejemplo, cuando promovemos medios de vida sostenible, lo hacemos para todas las poblaciones vulnerables incluyendo a los migrantes, pero es importante intentar asegurar que todo lo que hacemos con migrantes también apoya a la región y a la comunidad local.



¿Cómo apoyan a las personas migrantes?



Lo que hacemos es apoyarlos a que tengan acceso a sus derechos e intentar darles capacitación para que puedan participar, tener acceso a salud, a educación para los niños y a promover medios de vida sostenible. Hemos trabajado con organizaciones como Fundacacao o la Fundación Lucker y otros, en este sentido.



¿Qué retos ven en el país actualmente?



Colombia, es un país de mucha riqueza, pero, los retos son la división que existe, la inseguridad, la violencia. Por eso regreso a nuestra filosofía básica de inclusión, necesitamos trabajar con todos y todas, ese esfuerzo es el que nos va a ayudar a superar esos retos.



¿En qué otros países tienen presencia?



Hemos trabajado en todos los países de América Latina y el Caribe, somos exclusivos a esta región.



Tenemos presencia directa o indirecta en toda la región y dentro de Colombia tenemos oficinas en 25 regiones.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio