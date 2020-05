‘Es un tema de cultura, toca cuidar a la gente’

Con dos fábricas de producción de calzado y marroquinería en Medellín, Bosi fue una de las empresas de manufactura que comenzó con su operación el pasado 27 de abril.



En diálogo con Portafolio Clemencia Vélez, directora de la compañía habla sobre el manejo de protocolos con las 400 personas que reiniciaron labores en sus plantas, además de otros aspectos de la compañía durante el tiempo que va de cuarentena.



¿Bosi está produciendo tapabocas?



Nosotros empezamos primero con Safeti y Vélez haciendo este elemento de protección para regalarle a la Gobernación de Antioquia, así como a clínicas y hospitales. Como tenemos planta de producción de marroquinería que fabrica bolsos, billeteras y correas, se nos ocurrió hacer uno dual, es decir, que la parte de arriba es para protegerse los ojos y la parte de abajo es para tapabocas.



¿Estos últimos los van a vender?



Como nuestras plantas de producción empezaron a operar desde el 27 de abril, abrimos con la fabricación de tapabocas de nuestros empleados directos y luego la de los colaboradores indirectos, así como la de los proveedores de la cadena. Más adelante, si nos contactan empresas que los necesiten, entonces también podríamos empezar a venderlos. Pero en principio lo hicimos pensando en la seguridad de nuestra planta de personal. Y los empezamos a hacer en el módulo de nuestra fábrica de marroquinería.



¿Cómo fue el proceso previo para reiniciar la operación?



Nosotros nos estábamos preparando para reiniciar labores el 27 de abril, y ese día efectivamente prendimos nuestras plantas. Pero desde antes en nuestro CEDIS (centro de distribución) y las oficinas ya teníamos todo el tema de bioseguridad listo, es decir, las cámaras, la aspersión, por supuesto los tapabocas, los tapetes especiales, el gel, el alcohol.



Ahí, además de toda la parte de bioseguridad organizada, también trazamos una estrategia para todo el tema de aforo. Es decir, teníamos establecidas cuántas personas debían estar en cada uno de los días de la semana, se les coordinó el horario a todos los empleados para evitar aglomeraciones, y establecer el número indicado por espacio en metros y aislamiento que debe haber entre persona y persona.



¿Y en el inicio?



El primer paso fue un proceso de educación de los empleados, porque esto es un tema de cultura y nos toca cuidar a las personas. Es gente que sale de la casa con unos tapabocas hasta que llega a la oficina, y en la oficina tienen otros que son los que usan en esos espacios.



Se les están dando unas bolsas especiales para que, cuando lleguen a las plantas de producción guarden la ropa con la que estuvieron transportándose seguramente en metro o en buses, y a la salida cada cual coge su bolsa y se vuelve a cambiar. Los primeros días fueron temas de cultura para protegerlos a ellos y a sus familias.



¿Cómo se ha venido manejando el tema con los colaboradores?



Cerramos la operación el 20 de marzo acatando las órdenes del Gobierno Nacional. En Bosi laboran alrededor de 1.400 personas contando CEDIS, tiendas, y plantas de producción. A la gente le dimos vacaciones entre el 20 de marzo y el 15 de abril, con un pago completo porque siempre hemos pensado que hay que proteger al trabajador.



Luego entre el 15 y el 30 de abril ellos tomaron la decisión de bajarse “un poquito” el salario, entonces se procedió a la flexibilización salarial. Esto se dio por voluntad de los mismos empleados. Y del 1 de mayo al 15 de mayo estamos mirando como otras dos o tres opciones distintas, todavía no sabemos si unas vacaciones, las que siguen anticipadas, o u otras alternativas, pero no hemos hecho despidos También les estamos cumpliendo a los proveedores para que la cadena no se rompa.



Con el comercio cerrado, ¿qué se está produciendo?



Las dos plantas de producción quedaron con pedidos pendientes y ya tienen la materia prima porque estamos preparando la entrega de la colección madres y padres. En este momento hay trabajo, lo que pasa es que con la primera etapa de culturización sobre los protocolos el proceso ha sido un poco más lento, pero luego se va a empezar, a un ritmo menor, la producción que tiene que ver con bolsos, y con todo el tema de marroquinería y calzado.



Entonces no podemos llenarnos de inventario hasta que no sepamos cuando van a abrir las tiendas. Qué ganamos con trabajar al tope si no estamos vendiendo, ya que no podemos abrir las tiendas. Entonces estas causas ayudan a que la producción sea un poco más lenta.



¿Cómo les ha ido con las ventas por internet?



Se ha movido bien, pero la gente cree que gracias al internet se está vendiendo mucho más y no es así. Las ventas por este canal digital están mejor que en un mes normal, pero esos ingresos no son comparables con las ventas de 150 tiendas físicas.



Entonces yo no voy a decir que son malos, son regulares, y no alcanzan a cubrir todos los gastos porque tenemos unos propietarios de locales que todavía no han tomado la conciencia que hasta finales de mayo seguirán cerrados y con cero ingresos. Hay algunos que nos regalaron todo abril, otros el 80%, pero hay unos que todavía no entienden que entre todos deberíamos ayudar.



¿Han pensado en solicitar créditos?



Por ahora no pensamos en solicitarlos. Y más en esta contingencia. Me cuentan los colegas que cuando acuden a un banco a gestionar un préstamo, lo primero que hacen es atarlo a un producto o servicio, además les informan que solo pueden acceder al 50% del monto solicitado, hacen el desembolso tarde y además con intereses mucho más altos de un crédito normal.



Entonces estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para no tener que usarlo, pero si esto se extiende, nos tocará hacerlo. Buscaremos un banco que nos de la mejor opción.