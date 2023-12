Comienza el proceso para que Gilinski se consolide en Nutresa

Una vez protocolizada la escisión de Nutresa, a través de la que se creó la Sociedad Portafolio, proceso que hace parte del trámite mediante el que la compañía procesadora de alimentos pasará a manos del Grupo Gilinski, la acción registró un fuerte incremento en la Bolsa de Colombia.



El título de Nutresa registró un fuerte incremen#to del 7,26% ayer en la Bolsa, hasta los 46.980, con transacciones por $1.103 millones.



El acuerdo entre las partes (las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño: Nutresa, Grupo Sura y Grupo Argos y las del Grupo Gilinski: Nugil, JGDB e IHC), puede iniciarse una vez la escritura pública de escisión de Nutresa se encuentre inscrita en el Registro Mercantil proceso que está en marcha en estos momentos.



Dicho de otra manera, con esa escisión, la empresa procesadora de alimentos pasó a covertirse en dos. Por un lado, Nutresa, que continuará con el negocio y la operación tradicional por la que es conocida en el país y en varios países, y que el Grupo Gilinski controlará y de otro lado, la Sociedad Portafolio, que reúne las inversiones que tiene en Grupo Argos y Grupo Sura.



Todo esto se dio luego de un proceso que inició con las ofertas públicas de adquisición (OPA) del Grupo Gilinski por los grupos Nutresa y Sura a finales de 2021.



Con estas operaciones, las empresas del industrial y banquero vallecaucano consiguieron una participación accionaria de algo más del 35%, así como tres asientos en las respectivas juntas directivas.



Luego, con el objetivo de aminorar el avance de Gilinski con las compras que realizó en la Bolsa de Colombia, las partes, en junio de 2023, acordaron que Gilinski controlaría a Grupo Nutresa, a cambio de que saliera de sus acciones en Grupo Sura.

Vienen más Opas para cerrar la operación

Gilinski Cortesía

Adicionalmente, las partes acordaron que los trámites para iniciar la oferta pública de adquisición (OPA) por la sociedad escindiente (Nutresa) que se iniciarán a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a lo que ocurra más tarde entre el primer intercambio de acciones, o el inicio de la negociación de las acciones de Sociedad Portafolio en la Bolsa de Valores de Colombia.



Con el proceso de escisión se estableció que Nutresa quedó con un activo total de $7,04 billones y el de Sociedad Portafolio de $2,72 billones.



Nutresa quedó con un pasivo total de $253.305 millones, y la Sociedad Portafolio no tiene pasivos.



El patrimonio total de Nutresa quedó en $6,79 billones y el de la Sociedad Portafolio de $2,72 billones.



