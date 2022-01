Escuelas de inglés apuestan a expansión con presencialidad

Sumar más estudiantes, un mayor uso de la tecnología, nuevos productos para la formación y hasta la internacionalización están en los planes de negocios de los centros de enseñanza de idiomas, ahora que toman un nuevo aire con el regreso a la presencialidad de los estudiantes.

Los sitios especializados Smart, American School Way, EF, Centro Colombo Americano y Open English han sido impactados por las restricciones por la pandemia, pero confían en que el 2022 será un año positivo.



Sandra Castellanos, directora académica de la Academia de Idiomas Smart, explica que las expectativas son amplias para este año porque la meta es crecer en estudiantes y cobertura.



“En el 2021 terminamos con 57.000 estudiantes y la meta es que ingresen 60.000 más este año. La presencialidad y la virtualidad ayudarán a eso, Antes de pandemia, nosotros solo prestábamos servicios presenciales, pero ya con la pandemia nuestro portafolio de programas educativos se amplió por lo que ofreceremos productos en línea, en distintas ciudades de Colombia y también en otros países”, dice la ejecutiva y agrega que el crecimiento esperado en ingresos este año supera el 70% en ingresos frente al 2021.



Hoy cuenta con 57.000 estudiantes y de ese total, 4.500 estudiantes se preparan en línea. Cuenta con 31 sedes distribuidas entre Cundinamarca, Antioquia y dos nuevas sedes que inauguró el año pasado en Santander. Para este año queremos ir a Cali y Barranquilla y abrir sedes en donde ya opera y así completar entre 45 y 50 sedes en el país.



Con los programas virtuales aspira llegar a Perú, México, Panamá y Chile, en Latinoamérica. La idea es empezar por Perú y Panamá, nos estamos preparando con la normatividad en esos países y esperamos que a mediados de año ya tengamos presencia y nos empiecen a conocer.



RECUPERACIÓN



Juan Carlos Cárdenas, gerente general de American School Way explica que la escuela tiene 25 sedes y “si bien en nuestras metas es ampliarnos a más ciudades puntualmente este año solo queremos consolidar más que todo nuestro servicio a los estudiantes”. Cuenta con 90.000 estudiantes y el objetivo es llegar a los 100.000 al cierre del 2022.

En todo caso, no deja de analizar la incursión en Bucaramanga y Neiva y tener mayor presencia en Medellín, Cali y Bogotá.



Por la crisis cerró su sede de Cartagena, pero esto abrió las puertas para seguir su programa de manera virtual y llegar a más ciudades. “Nuestros estudiantes han vuelto de manera paulatina con servicio híbrido, sin embargo, esperamos este año retomar todo el servicio de manera presencial”, dijo Cárdenas.



Sobre a la internacionalización, explicó que en Ecuador y Perú la institución ha hecho estudios de mercado que le afianza la idea de crecer fuera de Colombia.



“Por pandemia tuvimos que detener este proyecto sin dejarlo a un lado. Esperamos poder retomarlo en el 2023 con mayor fuerza. Ahora bien, tenemos también la meta de incursionar en Ciudad de México, contamos allí con un aliado en educación muy fundamental y vemos un potencial enorme de bilingüismo”, afirmó.







Clases presenciales EFE

VIAJES Y NEGOCIOS



EF Education First que centra su oferta en la enseñanza del inglés con el servicio de los intercambios, explica que con más aperturas a los viajes espera que su actividad repunte.



Catalina Arteaga, country manager de EF Education First Colombia indicó que “la meta para el 2022 es lograr nuevamente la reactivación de viajes en el exterior y tener los volúmenes de inmersiones en inglés del año 2019. Después de 2 años de tener el mundo y los viajes en pausa, nuestro objetivo es que la ilusión de viajar y aprender un idioma vuelva a estar latente en nuestro clientes”.



Comentó que con su servicio virtual English Live, espera aumentar los estudiantes porque la demanda de esta modalidad ha crecido y ganar terreno es el segmento corporativo, ya que las compañías están interesadas en invertir para que sus trabajadores mejoren sus competencias en idiomas.



Andrés Moreno, presidente Y CEO de Open English, explica que en el primer semestre alcanzó un millón de estudiantes desde su creación. En 2021 lanzó su servicio en España y Portugal, sobrepasando 1.000 nuevos estudiantes en el primer semestre del mismo año. Igualmente, lanzó Open English Junior en Brasil, para aprendizaje de inglés de niños.



Con la presencialidad, Moreno no precisó si retomarán las sedes físicas. “Seguimos monitoreando la situación referente a las medidas de sanidad”, comentó.



Sobre el mercado colombiano dijo que desde hace ya algunos años, el país ha venido ocupando de forma consistente uno de los tres primeros lugares entre sus mercados más importantes de Latinoamérica tanto en nuevos estudiantes como en existentes y espera que la tendencia se mantenga este año. Hoy 20% de sus estudiantes están en Colombia.



Por su parte, Janet Van Deren, gerente general del Centro Colombo Americano Bogotá, dijo a Portafolio que la institución aceleró los cambios con la generación de nuevos productos mediados por tecnología.



“Creo que en la pandemia la gente se dio cuenta de la necesidad de tener otro idioma sobre todo el inglés, entonces en ese sentido nos ayudó mucho a poner la creatividad y la experticia que siempre nos ha caracterizado al buen uso y a crear nuevos programas”, dijo, al tiempo que informó que la presencialidad se retoma en forma.



Gracias a su condición de centro binacional avalado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, fortalecerá actividades derivadas de esa relación como el trabajo con comunidades indígenas y afro.



