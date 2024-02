Esguerra JHR: la integración de dos compañías legales

Las firmas Esguerra Asesores Jurídicos y Jiménez Higuita Rodríguez se integraron para crear Esguerra JHR. Jairo Higuita, socio de la firma, habló con Portafolio.



¿Por qué la integración?

El mercado legal tiene necesidades en varias materias y nos lleva a la complementariedad, pues las dos firmas aportan conocimiento a la nueva firma integrada y brindan todo el portafolio para hacerla crecer.



¿Qué logros han tenido?



Esguerra en arbitraje, derecho publico, competencia, financiero, salud, entre otras, y ha sido destacada en ránkings internacionales como por ejemplo el de Chambers and Partners o Legal 500, por solo mencionar dos. En JHR también nos hemos destacado en derecho tributario y también figuramos en esos ránkings.



Se están consolidando grandes firmas legales...

La economía colombiana es un mercado interesante para la inversión extranjera. Implica firmas de presencia internacional y las mas grandes locales en Colombia buscan que cuando llegue un inversionista tenga un portafolio completo y esa firma le analice la inversión, el mercado de fusiones y adquisiciones, la ubicación de los empleados, los temas tributarios y la revisión contractual, entre otros temas. Las multinacionales evitan ir a firmas boutique pues eso no funciona y por eso, con los ránkings internacionales, pueden ir y contratar a los países. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos ranqueados en varias ramos. Los clientes más importantes llegan donde les presten servicios con resultados.



¿Qué tan grande es la nueva firma?



Entre empleados y profesionales 100 personas y esperamos facturar unos $35.000 millones este año y estar entre las principales 20 compañías del país.



¿Y tendrán presencia internacional?



Sin duda. La firma ya es el colaborador de la multinacional Andersen en Colombia, que tiene 14.000 colaboradores y presencia mundial. Eso nos permite tener una red de referimiento de clientes legales. Nos complementamos para prestar servicios integrados. De cara a nuestros socios podemos prestar desde cualquier país de Latinoamérica. Con Nuam, en la integración de las bolsas de Colombia, Lima y Santiago, participamos.



¿Cómo ven la seguridad jurídica en Colombia?

Colombia es un país de tradición jurídica robusta, con instituciones serias, pero se necesita celeridad y la velocidad en la Justicia. En derecho tributario el reto es enorme y no compartimos que se hable de otra reforma que no sea estructural.



¿Qué opina de lo que está pasando con la Corte Suprema de Justicia?

La institucionalidad tiene que estar por encima de todo y se debe mantener el equilibrio y el balance de poderes públicos.



HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista Portafolio