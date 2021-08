Esmeraldas: ventas crecen 300%

Archivo particular

El mercado de esmeraldas colombianas en el mundo están en su mejor cuarto de hora. La razón, en los primeros seis meses del año las exportaciones de estas piedras preciosas crecieron un 300% en comparación con el mismo periodo del 2020.



(Lea: Invertirán US$100 millones para modernizar extracción de esmeraldas)



El aumento en la producción de las gemas, así como la salida de stocks que quedaron sin comercializar el año pasado, debido a la pandemia, han permitido que las piedras preciosas sean las más vendidas en los mercados internacionales.



(Lea: El 80% de esmeraldas colombianas van al mercado de China)

“La salida de todos los inventarios de gemas represados de la producción del 2020 salieron al exterior gracias a la reactivación del mercado internacional, y que se sumaron a las piedras que se han extraído entre enero y junio del presente año”, señaló Oscar Baquero, presidente de Fedesmeraldas.



(Lea: Europa, EE. UU. y Asia, tras las esmeraldas colombianas)



Si bien en los primeros seis meses del año pasado la producción de esmeraldas no fue suspendida por la emergencia sanitaria, su comercialización sí, lo que llevó a una contracción en las exportaciones.



Datos de Fedesmeraldas indican que en el primer semestre del 2021, se vendieron al exterior en gemas US$50,4 millones, en comparación con los US$18 millones reportados entre enero y junio del 2020, periodo en el que llama la atención abril, mes en el que no se exportó una sola gema al exterior.



Así mismo, y a pesar de la salida de los remanentes y de la producción, lo comercializado entre enero y junio del presente año está por debajo en US$20 millones de lo vendido al exterior en el primer semestre del 2019.



El crecimiento de compradores en el mercado internacional también ha sido otra de las variables en el aumento de las exportaciones. Así, Estados Unidos, Canadá, Perú, Polonia, Reino Unido, China y Japón, son los países que más demandan por las gemas nacionales.



Colombia es el mayor productor de esmeraldas de alta calidad en el mundo. Gracias a su origen sedimentario hidrotermal proporciona características únic as como brillo, transparencia, color, juego de luz y dureza óptima, lo que las convierten en las más apetecidas en los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia.



alfsua@eltiempo.com