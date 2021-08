‘Esperamos llegar a 100 hoteles en los próximos cinco años’

Con la apertura de un hotel en plena pandemia y otros lanzamientos como el Sofitel Barú, programados para finales de este año y principios del otro, Accor planea expandir su presencia en Colombia y llegar a los 100 hoteles en los próximos cinco años.



Franck Pruvost, COO de la cadena para países hispanos, habló sobre el dinamismo del sector y el progreso del país frente a la región.





¿Cuál es la presencia de Accor en Colombia?



Nosotros somos una cadena francesa, con más de 40 marcas en el mundo. En Colombia estamos presentes con 22 hoteles que están en operación con las marcas Ibis Budget, Ibis, Novotel, Mercure y Sofitel.



El año pasado realizamos la apertura del primer hotel Ibis Budget en Bogotá, que es un producto con toda la comodidad por US$25. Y tenemos gran expectativa por la llegada de marcas como JO&JOE nuestra firma de hostal, donde vendemos dormitorios o camas individuales para 4 o 6 personas, es como para estudiantes, jóvenes. Esta línea va a llegar a Medellín al final de 2021 o inicio 2022.



También hacia final de año abriremos el Sofitel Barú, y tenemos otras a aperturas previstas el próximo año en Bogotá y Montería. En paralelo estamos negociando con inversionistas otros contratos y nuestro objetivo es llegar a 100 hoteles en los próximos cuatro o cinco años en Colombia.



¿Cómo viene recuperándose este año?



El sector del turismo ha sido, probablemente, durante la pandemia uno de los sectores más afectados porque nadie viajaba si no hay seguridad. Y el año pasado más del 90% de nuestros establecimientos cerraron en el mes de marzo.



Hoy, sin embargo, podemos decir que nuestros hoteles en todos los países ya reabrieron y las ocupaciones están retomando un ritmo más normal. Es difícil dar una ocupación general porque son varias marcas, pero puedo decir que todos los hoteles del país ya se encuentran en la actualidad con una ocupación del 60%, un buen resultado comparando con hace año y medio.



Necesitamos seguir mejorando y recuperar las tarifas, porque naturalmente estas bajaron, pero estamos en un plan de reactivación muy fuerte. Pensamos que en el 2022, máximo en 2023, deberíamos volver a los números que teníamos en 2019, antes de la pandemia.



¿En qué los ha favorecido la Ley de Turismo?



Nosotros utilizamos los beneficios, pero yo pienso que estos ayudan e incentivan, pero el negocio, tanto de hotelería como cualquier otro, tiene que ser rentable y sostenible en el largo plazo. Entonces nosotros no hacemos hoteles ni los construimos por tener incentivos, lo hacemos porque creemos que en este mercado hay espacio para esta marca.



Con respecto al empleo, tenemos 1.000 colaboradores en el país, evidentemente durante la pandemia utilizamos mucho los apoyos al salario, que fue una muy buena decisión del gobierno de Colombia porque permitió mantener muchos trabajos y fue algo que otro países no hicieron.



¿Qué tendencias están viendo en la actualidad?



Normalmente lo que vemos es que el primer segmento a retomar es el doméstico. Y es que las personas ya no quieren quedarse en casa, quieren irse a la primera oportunidad ya sea a un bar, restaurante, hotel o playa. Muchos destinos están volviendo más fuerte que antes de la pandemia.



El segundo público que vuelve después son las pequeñas y medianas empresas, que es un público más corporativo y, finalmente, llega el turismo extranjero.



Empezamos a ver por ejemplo en Cartagena la vuelta de clientes americanos, los cruceros están reiniciando y van a traer más extranjeros.



Entonces nosotros somos muy optimistas para el futuro de la industria, y de este sector en Colombia.



¿Cómo se comportan las ciudades a nivel interno y Colombia frente a otros países?



El país está muy bien, todas la ciudades van bien. La única que está un poco más retrasada es Bogotá, en todos sus segmentos: ibis, Novotel, Mercure, Sophitel, y es probablemente porque a la capital de hacen falta más clientes internacionales.



Los destinos de playa y de turismo son los que tienen hoy el mejor comportamiento. Por eso los hoteles de Cartagena y de Santa Marta están con los mejores resultados.



Colombia está bien. Los países que están liderando el retorno, que tienen buenas condiciones sanitarias, y un equilibrio con la condición económica, probablemente son Colombia, Chile y Brasil. Si bien hay que continuar la vacunación, creemos en Colombia porque el mercado interno es de 50 millones de habitantes y es un lugar con estabilidad política y económica.



¿Cuáles son los cambios que ha traído esta crisis?



Hay una tendencia que estamos viendo y es que antes las personas trabajaban en su oficina, pero mañana van a trabajar más en casa y, por consiguiente, van a venir más a los hoteles.



También está lo que llamamos la combinación entre el placer y lo corporativo. Por ejemplo, muchas personas se van para Santa Marta con su familia, se quedan una o dos semanas en el hotel, donde pueden ir trabajando y la familia aprovecha en la playa.



Y lo tercero, y que es algo que se mantendrá a nivel mundial, es que ahora hay menos viajes, pero son de más tiempo. Es algo que se da por los costos, practicidad y protocolos.



​María Camila Pérez Godoy