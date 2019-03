‘Esperamos llegar a Colombia en 2020’

El camino de la firma que inició con una cara feliz y que se ha transformado desde 1970 no termina y ahora busca alcanzar más mercados en el mundo.



Cada año, la empresa vende 237 millones de productos y establece alianzas en distintos sectores para así mantener el feliz liderato, explicó Nicolas Loufrani CEO de The Smiley Company.

¿Cómo les ha ido en la región?



Bien, nosotros tenemos diversos productos con socios en la región, tenemos una gran marca, que es internacional y que nos permite ahora que entremos de manera directa con un nuevo agente con el que esperamos alcanzar muchos países: Chile, Colombia, México, entre otros, esperamos tener manufactura local para trabajar directamente con los aliados y así poder lanzar nuestros productos.



¿Cuándo estarán en Colombia?



Llegaríamos a Colombia directamente el próximo año 2020, vemos un mercado positivo en el país. Cuando buscamos llegar a un nuevo destino o alcanzar algo más en Latinoamérica es más fácil hacerlo con un equipo listo, con manufactura local y así poder sacar colecciones más fácil, nuevos productos y tener mayor penetración en los grandes mercados.



En Colombia, veo las cosas muy positivas, esperamos firmar una serie de asociaciones en el país muy pronto y hacerlo de la misma forma en que lo hemos logrado con otros países latinoamericanos, ojalá sea antes de que finalice este año para tener los productos en el mercado el próximo año.



¿Qué tipo de alianzas tienen actualmente en la región y en dónde están las posibilidades?



En este momento no tenemos ninguna firma de manufactura local, pero como estamos estrenado este nuevo agente de representación ellos tienen una oficina en Bogotá, en Sao Paulo, en México y todo el tiempo están como nosotros buscando asociaciones locales. Yo espero que lo primero que veamos en Colombia sea algo de moda, algo de comida y también somos muy fuertes con cosas para publicar, productos para las casas y las oficinas, lo importante es llegar al mercado local.



En el mundo se pueden usar sus emoticones, ¿cómo ven ese mercado?



Yo fui el primero que inventó los emoticones virtuales y empecé a hacerlo hace unos 20 años.



Lo que las personas usaban antes para comunicarse eran los símbolos y con los dos puntos armaban las caras y esto estaba limitado. Luego nosotros empezamos a usar imágenes en la comunicación digital, primero en los computadores, luego en los teléfonos a blanco y negro, en los mensajes instantáneos, en los correos electrónicos, pronto se volvió masivo y en 2001 creamos todas las posibilidades de Smiley’s. Creamos un lenguaje universal y el futuro nos demostró que no íbamos a comunicar así. Mi visión se hizo realidad luego, las personas usan emojis, amiemojis, stickers, imágenes y todos esos recursos para comunicarse todos los días, los usan cada vez más y estoy muy orgulloso de que esa idea que tuve esté en el futuro. Claro, todo el tiempo estamos trabajando en nuevos desarrollos, muchas veces apalancados en empresas de tecnologías que nos permiten crear nuevos lenguajes y características, así podemos evolucionar.



¿Cuál es ese futuro para la comunicación con emotiones?



Yo creo que la novedad depende de las tecnologías, de las empresas de altos desarrollos, pues son las que están en la capacidad de transformar el presente, con nuevas aplicaciones, nuevas ideas, con fotos, videos, gifs, pero en términos generales la gente va a seguir usando los emoticones, los emojis solo en textos y esto es importante porque también están los otros lenguajes que tenemos en la comunicación, los verbales y no verbales: el tono de la voz, el movimiento de las manos y las expresiones de la cara y claro, eso está en los diversos niveles, pero no se ‘ve’ en los textos, por eso tenemos estas herramientas y lo que queremos es que sea fácil conocer las intenciones de la comunicación por esta vía, tenemos los SMS y diversas posibilidades de comunicarnos.



¿Cuál es la mejor alianza?



Pienso que todo lo que hacemos es lo mejor, porque cada vez más trabajamos con las mejores marcas del mercado, en alimentos como Nestlé, Mondelez, Mc Cain y en moda con Zara, Moschino, Bershka, que tienen una gran cobertura de los mercados. Pero al tiempo también buscamos a nuevos diseñadores y personas que hasta ahora están iniciando pero que tienen buenas ideas, por ejemplo en Estados Unidos ahora estamos con una colaboración con Chinatown Market y nos ha ido muy bien.