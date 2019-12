‘Esperamos más visitas y más facturas’

En medio de las dificultades que ha enfrentado por estos días el comercio en Bogotá por las jornadas de protesta, el centro comercial Atlantis Plaza culmina una etapa de remodelación interna y externa que tardó 4 años.



Paulo Lara, gerente de Centros Comerciales Accuro –incluido Atlantis–, explica los cambios del complejo y las expectativas favorables para la temporada navideña.



¿Cuáles son las expectativas de las ventas para fin de año?



Estamos seguros de que esta Navidad será muy importante en términos de ventas. Sabemos que hay una coyuntura social que ha impactado al país pero también conocemos que el ánimo de los colombianos es de celebración y que en nuestro país esta época es la más importante del año en la que la familia se une en torno a esta festividad, que incluye regalos y experiencias para compartir. Como brindamos experiencias, habrá actividades especiales. Se espera superar el índice de visitas y registros de facturas en el marco de un plan de fidelización nuevo y lleno de beneficios.



¿Cómo se ha afectado el centro comercial por el paro y las jornadas de protestas?



Sin duda las ventas se han afectado por el paro y las jornadas de protesta. Ante los bloqueos, la gente prefiere no salir por seguridad o porque le preocupa encontrarse con una trancón. A lo anterior se suma que la gente que va a trabajar ven en riesgo su movilidad por los cierres del transporte público. Ante esto, las marcas prefieren cerrar sus almacenes temprano para que sus empleados puedan irse temprano a la casa, por lo que la oferta se afecta. Entonces se juntan la sensación de pánico con la incertidumbre de la movilidad.



¿Cómo lo han enfrentado?



La semana pasada alargamos para sábado y domingo la jornada del Black Friday, al tiempo que los almacenes han profundizados en los descuentos. Es notorio un repunte en las ventas de los locales que están en Atlantis. Ya el miedo ha disminuido pero lo que sí se presenta es variación en los horarios de apertura y cierre de tiendas.



¿En qué consiste el cambio físico?



Los cambios en Atlantis vienen de apropiarse de las nuevas formas de consumo, se enfocan en brindar una nueva oferta comercial con alto valor diferencial y en transformar la experiencia del visitante para promover su regreso, yendo más allá del monto transaccional. Por esta razón decidimos hacer cambios significativos en el diseño, materiales y elementos de los baños y los techos. Adicionalmente, realizamos una inversión considerable en un novedoso sistema contra incendios que mitiga los riesgos hacia la infraestructura y las personas. Teniendo en cuenta que la seguridad es uno de los temas sensibles, realizamos una inversión de más de $400 millones en un sistema de seguridad vanguardista que incluye cámaras de avanzada tecnología.



¿Cuál es la imagen que quiere transmitir?



Atlantis es dinámico, se apropia de las nuevas tendencias y le apuesta a un desarrollo sostenible, manteniendo como foco ser una empresa con propósito.



¿Cuál fue la inversión en la remodelación y cuánto se tardó?



Atlantis mantiene como clave el insight Renovar, reinventar, renacer, presenta su nueva imagen después de 4 años en proceso de remodelación interna y externa, tras una inversión de más de $15.000 millones.



¿Cómo queda frente a los centros comerciales que se abren en la ciudad y con las remodelaciones de los vecinos?



El centro comercial se transforma para convertirse en un complemento en la oferta de la zona y no en una competencia, también para darle fuerza a la experiencia del visitante e impulso al turismo. Atlantis no es solo un proyecto de índole comercial, sus transformaciones aportan a la renovación urbana en la zona.



¿Qué novedades hay o tendrán respecto a nuevas marcas?



Atlantis dio inicio al 2019 con ocupación del 65% de los locales y cerró con el 86% y seguirá en crecimiento para el 2020, el refresh de la oferta atrae nuevos segmentos.



¿Hay cambios también en la oferta comercial? ¿Con estas obras se abre

la oportunidad de que ingresen nuevas marcas, sobre todo de gran formato?



Atlantis se reconfigura con la llegada de marcas nuevas, ha sido la plataforma para pequeños comerciantes y también el puerto de entrada de grandes cadenas. Ese es el caso de CasaIdeas, Mac Center, Yoi, Club House, Kids Republic, Lili Pink, Samsara, Dunkin Donuts, Typykos, Di Creem, Poblano, Kong, Frank, Daniela Álvarez Boutique, FXA y Ciudad Comics. Igualmente, está el caso de las marcas ancla que se renovaron, como sucedió con Cinemark, Brissa, Chuck E. Cheese , Hard Rock Cafe, El Corral Gourmet y Crepes & Waffles.



¿Cuál es el reto?



El reto que viene es conectarnos con las nuevas generaciones de compradores a través de espacios renovados, de la atención a las nuevas necesidades de consumo y de la oferta de un entretenimiento.



¿Cómo estuvo el 2019 para el centro comercial?



Este el 2019, la tarea de Atlantis fue mantener abiertas las puertas para sus visitantes durante toda la remodelación. Este año se logró ser un referente clave en temas pet friendly en Bogotá, los eventos impulsaron las experiencias en familia, la adopción de 300 perros y gatos sin hogar y la esterilización de todos los perros de la Isla de San Andrés. De otro lado, se promovió el comercio y emprendimiento local a través de ferias como Ambar Dae y Emprende Pet.



Se logró darle un espacio importante al visitante como constructor de marca a través de canales digitales alto posicionamiento digital (aumento del más del 7% en engagement, aumento de conversaciones y reacciones digitales del 19% y crecimiento de comunidad hasta del 40%).



En cuanto al plan de fidelización se fortaleció, pasando de un promedio de 2,7 facturas por cliente en el 2018 a 3,2 en el 2019. También cabe resaltar que las marcas que están dentro de Atlantis tuvieron un índice de participación del 55% en las campañas de mercadeo como complemento ideal para la promoción del comercio.