‘Esperamos que las constructoras se sumen a la tecnología’

En 2019, de la mano con Constructora Concreto nació Bimbau, como un concepto de marketplace que incorpora la tecnología BIM, un sistema colaborativo para el sector construcción que almacena información para que diferentes actores del sector puedan ir trabajando en los proyectos de forma digital antes de que se materialicen.



Este año Bimbau se constituyó como compañía, y la empresa ya superó $1 billón en transacciones dentro de su sistema. Su CEO, Juan Saldarriaga, conversó con Portafolio sobre cómo esta tecnología está ingresando al sector en el país y de los planes para la empresa.



¿Cuál es la naturaleza detrás del negocio de Bimbau?



Bimbau nace de una empresa tradicional constructora, que es Conconcreto, una empresa que ha sido reconocida por su alto enfoque en innovación y por su empeño en transformar la construcción y ser cada vez más productivos.



Bimbau nació de un reto de volver el área de abastecimiento de la compañía como estratégica, yo estaba liderando esa gerencia, y muchas constructoras se preocupan mucho por el precio y no por desarrollar soluciones. Buscamos la forma de volver esto muy eficiente, arrancamos por las personas, los procesos y luego por la tecnología. Empezamos a entender las dificultades, y esto lo llevamos a una plataforma que hoy está dando unos resultados sorprendentes incluso para nosotros.



¿Qué relación tienen hoy con Conconcreto?



Hoy somos independientes, Conconcreto sirvió como padrino y laboratorio de experimentos, tuvimos la fortuna de que se prestaran para que validáramos el concepto y ahí es donde arranca todo este proceso. Obviamente Conconcreto tiene participación en la empresa, y hoy Bimbau es la herramienta tecnológica que utiliza, al igual que otras constructoras, para mejorar el abastecimiento de sus proyectos.



Ustedes se basan en la metodología BIM, ¿cómo funciona?



El concepto BIM trata a través de un software de simular la construcción de un edificio, visualmente se ve como un modelo 3D, pero entran otros actores, porque es un ambiente colaborativo en el que está el diseñador de redes, el estructural, entran todos a simular y se hace como si se estuviera construyendo. Es una especie de juego, y allí se van encontrando imprevistos, algo que pasa mucho en las obras, pero los imprevistos se encuentran en el sistema, no en la vida real, lo que permite corregirlos.



¿Qué mejoras trae este modelo?



La metodología BIM trae beneficios en costos y tiempo, podría iniciar entre 2% o 5%, pero a medida que se vaya implementando se pueden llegar a eficiencias de hasta 20%, 30% o 40%. ¿Desde Bimbau cómo colaboramos?, vamos a los proveedores nacionales, simulamos el objeto en 3D, lo ponemos en la plataforma, que es como un marketplace, y los diseñadores solo tienen que descargar el objeto.



Normalmente la metodología BIM en Colombia, que lleva 3 o 4 años, se hacía con objetos de otros países, pero al momento de ejecutar no se encontraba el objeto físico. En Bimbau hoy en día los constructores tienen una librería con producto local para empezar a hacer las construcciones.



¿Cuáles son las cifras detrás del negocio de Bimbau?



Son más de 2.500 proveedores locales, muchos de ellos con presencia a nivel nacional. Una particularidad de Bimbau es que cualquier proveedor de cualquier región se puede matricular y Bimbau geográficamente identifica donde está el comprador y le ofrece productos de esa región.



A nivel de productos tenemos más de 58.000 productos activos, está la opción de pagar un producto porque no hay inventarios se está actualizando, esto viene creciendo a una tasa de 25% mes y se han comprado 3 millones de productos en menos de un año, lo que ha representado en transacciones y negocios ejecutados y despachados más de $1 billón.



A nivel de librería, en BIM somos la más completa del país, ese crédito nos los otorgó Camacol el año pasado, con más de 6.000 productos ya modelados, en 3D y con su información, y la idea es llegar a 20.000.



La construcción está tomando un papel protagónico en la economía, ¿cómo ven al sector y cuáles son sus proyecciones para 2021 como compañía?



Nuestras proyecciones han superado cualquier expectativa, pensábamos que el $1 billón lo íbamos a lograr este año lo alcanzamos en solo cuatro meses, siendo conservadores hablamos de $2 billones, pero viendo las cifras esperamos superar los $2 billones en transacciones. Esa es la expectativa en Colombia, pero el último mes ha sido muy positivo, vamos a arrancar en el sur de la Florida (Estados Unidos) y en Chile, son montos que no tenemos tranzados y podría aumentar nuestra proyección.



¿Cuáles son algunas de las compañías que hoy hacen uso de su plataforma?



Tenemos clientes de diferentes ámbitos, como diseñadores, y está allí la unidad de diseño e ingeniería de Conconcreto; como proveedores están los más grandes, Argos, Cemex, Holcim, Ternium, Home Center, y a nivel de constructoras tenemos consorcios y empresas de construcción, entre ellas las 10 más grandes del país. También tenemos fondos inmobiliarios como Pactia, grandes ferreteros e incluso administradores de propiedad horizontal.



