‘Esta versión digital democratiza la moda’

Archivo particular

Por primera vez, el evento de moda más importante de Colombia se realizará de manera virtual desde el 27 de julio al 2 de agosto. Con la llegada del coronavirus al país la industria se ha visto afectada, pero la puesta en marcha de este evento es como lo expresa Carlos Botero, presidente de Inexmoda, es “un mensaje de optimismo y de que las cosas hay que adaptarlas a la nueva realidad”.



(Colombianos gastaron $24,3 billones en moda durante 2019).

¿Cómo les fue el año pasado en Colombiamoda?



El 2019 fue una celebración especial, eran los 30 años de Colombiamoda. El evento siempre ha tenido una esencia de Moda, Conocimiento y Negocios y en ese sentido el año pasado introdujimos dos temas: uno, en el que la feria y las marcas pudieran tener un relacionamiento con el consumidor final, ya que siempre había sido una feria más asociada con ventas al por mayor. Y segundo, empezamos a generar mucha más conciencia sobre el mundo digital y ahí tuvimos varias alianzas, una de ellas con Mercado Libre.



(Prendas contra covid, alivio para caída en ventas de marcas).



En toda la feria presencial, también se incursionó en algunos espacios digitales, se recibieron cerca de 70.000 personas, y en la muestra comercial se recibieron 11.800 compradores.



¿Por qué decidieron continuar con esta versión?



Desde el año pasado veníamos preparando la edición número 31 y cuando sucedió esto inmediatamente creamos un equipo para atender a la comunidad de Inexmoda, y otro que se dedicó a revisar qué había pasado con los eventos en el Asia, que para marzo ya habían pasado la situación más crítica de la pandemia. A mediados de abril tomamos la decisión que teníamos que hacer Colombiamoda pero en un formato totalmente digital. Y ya veníamos investigando desde antes qué tecnología funcionaba.



¿Qué expectativas tienen con el evento?



Tenemos muchas. El 14 de mayo fue lanzamiento oficial, hace apenas dos meses, y es muy grato contar que ya tenemos 400 oferentes confirmados.



En el mundo digital preferimos hablar de oferentes más que de expositores. Entonces tenemos oferentes de Colombia, Brasil, Estados Unidos, Perú, Portugal, Uruguay. Esperamos alrededor de 3.000 compradores entre nacionales e internacionales de Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Brasil, México, Costa Rica, República Dominicana y Puerto Rico. Y también compradores nacionales de marcas como el Grupo Éxito y Falabella.



Para el mercado de exportación contamos con el apoyo de ProColombia, y en la parte de negocios vamos a tener esa conexión con el consumidor final a través de la alianza con MercadoLibre, en donde hay alrededor de 75 marcas.



¿Cómo funcionará esta versión?



Todo lo que es Colombia moda se disfruta a través del ingreso a la página web y ahí dependiendo de los intereses se puede navegar. En el capítulo de conocimiento vamos a tener conferencias totalmente gratuitas y ahí vamos a estar en alianza con la Universidad Pontificia bolivariana. Como novedad vamos a tener Master Clases, 14 talleres y asesorías personalizadas.



¿Qué significa ver un desfile sin público y a través de una pantalla?



Lo primero que hemos visto es que hay una democratización de la moda porque una pasarela tenía un aforo limitado y no todo el mundo podía entrar porque tenía que ser invitado por el diseñador o la marca. En el mundo digital no tenemos límite, todos seremos invitados en primera fila. Podremos disfrutar de las puestas en escena y entretenimiento solamente registrándose. Entonces lo vemos muy positivo, además las marcas han venido trabajando con mucha creatividad y obviamente con absolutamente todos los protocolos de bioseguridad para poder sacar este proyecto adelante.



¿Cómo será la parte de negocios?



Las empresas participantes tienen que pagar por estar en la feria $900.000 más IVA. Después de esto se les crea el perfil en la plataforma, en la que pueden hacer Show Room virtual, presentaciones, videollamadas y a partir de ahí se empiezan a agendar citas. Es una herramienta supremamente ágil y útil y este encuentro de negocios que va desde el lunes 27 de julio hasta el viernes 31 de julio.



¿Qué viene de acá en adelante para la industria?



Toca seguir fortaleciendo el canal de comercio electrónico y ajustando el producto a las necesidades del consumidor. Es muy importante que las marcas estén conversando mucho con el consumidor para entender cuáles son sus necesidades porque no van a ser las mismas colecciones que se tenía planeadas en el mes de enero.



Con seguridad la gente tenía poca ropa para estar en casa y mucha para salir, entonces en ese sentido las colecciones tienen que cambiar. Pero hemos visto marcas reaccionando muy rápido, sacando mucha ropa cómoda y ropa de protección. Hay un cambio en la forma de consumir, pero ropa vamos a seguir demandando.



¿Qué significa realizar este evento?



Es muy relevante porque lo estamos haciendo en las mismas fechas, con la misma esencia, pero en un formato virtual y esto manda un mensaje de optimismo, de que sí pudimos, y de que las cosas hay que acomodarlas a esta nueva realidad.



Tenemos países nuevos como Noruega y precisamente este mundo virtual tiene la facilidad de permitir conectarnos con esos compradores a los que antes les era más difícil desplazarse hasta nuestro país. Igualmente hay una apertura en la transferencia de conocimientos y por eso vamos a tener conferencistas de Taiwán, de Francia y de Estados Unidos y México presentes en esta edición.



María Camila Pérez Godoy