‘Estamos tarde para el 5G en comparación con otros países’

Claro no solo sigue apostando por la conectividad del país, sino que ahora busca ayudar a las empresas en su transformación digital, a través de sus nuevas soluciones. En diálogo con Portafolio, Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia, habló sobre cómo avanzan los planes, las inversiones y el panorama del 5G.



¿Cuál es el balance que puede realizar de la empresa?



Nos ha ido muy bien. Hemos ido avanzando de acuerdo con nuestros planes, a pesar de tener un entorno competitivo muy intenso. Colombia es uno de los países que tiene un mercado de telecomunicaciones con mayor cantidad de operadores, no solo de comunicaciones tradicionales, sino también del segmento empresarial, lo que nos ha llevado a trabajar todo los días por satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Los resultados del último informe financiero nos evidencian que el grupo está en una situación muy saludable a nivel de ingresos y rentabilidad



¿Cómo han venido manejando esa competencia?

Tenemos más de 11.000 colaboradores que le vienen poniendo corazón a todo lo que hacemos y que además están muy comprometidos. Eso, sin duda, se refleja en lo que hacemos con nuestros clientes y en que tengan una buena experiencia. La compañía completa está volcada en ese objetivo.



¿Cómo van las inversiones en el país por parte de Claro?



En 25 años que llevamos en el país hemos invertido más de US$15.000 millones. Esperamos seguir con ese crecimiento y evolución. Sumado a esto hemos anunciado recursos por US$150 millones para el lanzamiento de nuestro portafolio de soluciones digitales para apoyar a las pymes y grandes compañías del país en su transformación digital.



¿Cómo ha venido avanzando el proyecto de Centros Digitales?



Vamos de acuerdo con el programa, ya entregamos las dos fases primeras, que era la fase 1A y 1B, en la que estábamos hablando de alrededor de 1.500 escuelas. Acabamos de entregar la fase dos completa, en la que estábamos proyectando alrededor de 2.000 escuelas adicionales. Actualmente, ya estamos trabajando en la fase tres para entregarla en el tiempo que corresponden.



¿Cree que los candidatos están manejando un discurso en el que se incluya la conectividad y transformación digital ?

Creo que todos tienen la necesidad de acelerar la conectividad en el país y de llevar cobertura a los lugares más apartados de los centros urbanos y también avanzar con la evolución tecnológica que viene con la nueva generación. Pienso que esto es algo que seguramente cada uno de los candidatos están incluyendo en su programa.



¿Cómo ve el panorama del 5G en Colombia?



Nosotros nos hemos venimos preparando desde hace varios años para el 5G, y es que no solamente es necesarios hacer la implementación de las antenas, sino en la red de transmisión a nivel nacional y eso lo hemos venimos haciendo desde hace 5 años. Lo que esperamos es tener las frecuencias para usar el 5G, y para eso se requiere un bloque de 100 Mhz, de lo contrario la tecnología no te va a ofrecer resultados. Si queremos avanzar rápidamente en 5G lo mejor que puede pasar es buscar una forma de asignación para el espectro. La preocupación es que estamos tarde para el 5G en comparación con los otros países, nos estamos quedando atrás.



¿Cuáles son los planes que tiene la empresa?



Nuestras expectativas es seguir con la senda de crecimiento. Además queremos ser el aliado de las empresas en que puedan lograr mayor productividad y eficiencia. Nos hemos transformado, pasando de ser una empresa de conectividad a ser una empresa de consultoría y de soluciones digitales, lo que nos ha llevado a diversificar nuestras fuentes de ingreso.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO