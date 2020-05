‘Estamos trabajando en un reto de educación formal’

Ante el desafío del aislamiento por coronavirus, la idea de Discovery Kids Plus, la plataforma digital Discovery Kids, es ser aliada de la formación y la diversión.



Carolina Angarita, gerente general de Discovery Networks Colombia, habla del aplicativo para los niños y de la construcción de información, junto con la posibilidad de aportar a la educación formal en una alianza regional con la academia.

¿Cómo les ha resultado abrir el contenido para niños en la aplicación ?



La plataforma digital de Discovery Kids, es una respuesta a las familias con niños en casa, tiene infomación, especiales y dos nuevos libros interactivos sobre la prevención del coronavirus, desarrollados en un lenguaje lúdico para los pequeños.



El especial sobre hábitos saludables consta de videos cortos protagonizados por personajes como Peppa Pig, El mundo de Luna, Mini Beat Power Rockers y Charlie, el entrevistador de cosas, tienen duraciones desde treinta segundos hasta de dos minutos y abordan temas como el cambio de las rutinas de los niños en tiempos de aislamiento social.



También la importancia de los esfuerzos de cada uno para evitar el coronavirus y su expansión.



Esta aplicación, que lanzamos el año pasado, se puede descargar desde cualquier tienda de móviles, nosotros cumplimos con toda la reglamentación, incluso en América Latina, donde no es necesario, tenemos estándares como el sello de kidsafe, para que así los papás pueden estar tranquilos de la información que ven los niños y controles parentales.



Todos los contenidos están formando, en lo que se llama aprendizaje no formal, con contenidos de vídeo, libros o juegos. Esto está abierto para el uso gratuito desde marzo y buscamos ayudar a los papás con la herramienta, para que también puedan controlar los tiempos en pantalla, y afortunadamente hemos tenido una disparada en el consumo en la región.



¿Cómo se hace esa construcción de la información para los niños?



Nosotros contamos con un equipo interdisciplinario grande detrás de cada producción, con psicopedagogos, educadores y demás.De la base de la televisión salen los videos y episodios interactivos y de allí también salen los libros virtuales y juegos. Este proceso ya se estaba haciendo desde el año pasado cuando lanzamos la ‘app’ y lo hacemos con proveedores de la región.



¿Cómo estaba la aplicación antes de la pandemia y ahora?



Los resultados de la ‘app’ están muy alineados con los cableoperadores y del ancho de banda, pues, si bien hay contenidos gratis y ahora no hay bloqueo, antes de la pandemia el acceso a los contenidos se tenía con la cuenta o el usuario de televisión y así será tras la coyuntura.



Los clientes serían en teoría los mismos, pero ahora con esta campaña y el despliegue en los colegios, se nos ha quintuplicado la audiencia, hemos crecido mucho, y nos da la satisfacción del deber cumplido.



¿Cada país tendrá contenidos propios?



En este momento, tenemos dos aplicaciones, la de Brasil por el idioma, y la de América Latina con el español neutro. La programación sí es igual en todos.



¿Qué viene para Discovery Networks en esta coyuntura?



La educación está en el ADN de esta empresa, la misión de Discovery es empoderar a la gente desde sus pasiones para que aprenda de ellas y las desarrolle.



Esto ha sido clave en esta coyuntura, porque toda nuestra parrilla tiene contenidos de diseño, comida, estilo de vida, niños, cultura, belleza, información de lugares, viajes, animales, etc.



En el caso de los niños se acompaña todo el camino para crecer y en su desarrollo, nosotros por ahora estamos en la línea de conocimientos y de educación no formal y seguiremos impulsado esto.



En medio de la pandemia hay muchas personas certificándose, aprendiendo y buscando nuevas habilidades, ¿Cómo buscarán llegar a ellos?



Hay algo muy importante y es que antes de esto, todos estábamos ‘cómodos’ creciendo, aprendiendo, creando y demás al ritmo que se podía en el día a día. Pero al llegar esta coyuntura que era completamente inesperada, se aceleró todo ese proceso de virtualización, digitalización, de acceso a conocimientos y validez de otros aprendizajes.



Hay estudios que muestran que la pandemia lo que hizo en ese caso fue adelantar 8 años en el proceso de desarrollo digital y eso hizo que se cerraran muchas brechas, que se dieran oportunidades que antes no se tenían previstas.



Lo que estamos haciendo todos en medio, es abrir los ojos a las posibilidades que nos da el mundo digital y además nos está obligando el actual a implementar nuestros conocimientos, a complementar nuestras pasiones y el desarrollo con herramientas que siempre hemos tenido.



La televisión por su lado ha estado creciendo en consumo, nuestro portafolio ha crecido en doble dígito y en internet está nuestra nueva posibilidad.



Estamos trabajando en un reto de educación formal que no es nuestro negocio, pero estamos apoyando. Pronto tendremos la noticia de una colaboración grande en América Latina con la televisión pública para poder complementar la formación para niños, jóvenes y adulto, obviamente de altísima calidad, para que todos en casa sigamos aprendiendo.