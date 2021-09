‘Estamos viendo la llegada de capitales’

Ignacio Calle está al frente de Sura Asset Management, compañía de inversiones con 21 millones de clientes y 8.500 colaboradores en siete países de América Latina: México, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay.



Asimismo, abrió operaciones en 2020 en Luxemburgo, desde donde canaliza inversiones de Europa y Asia.



La compañía desarrolla tres grandes actividades: ahorro para el retiro en fondos de pensiones, inversiones Sura, que es ahorro e inversión de personas y, el tercero, ahorro institucional.



¿Cuántos recursos administran y cómo se han comportado las inversiones?



Cerramos el semestre con US$146.000 millones en manejo de activos.

El 35% del total de inversiones que tenemos está fuera de América Latina. Del total, el 60% está en renta fija, 30% en acciones y el restante 10% en alternativos que son productos no listados en bolsa como fondos inmobiliarios, de infraestructura, de deuda y private equity.



Las rentabilidades han sido muy interesantes para los clientes. El año pasado hubo un comportamiento atípico entre marzo y abril, pero cerramos con uno de los mejores retornos, y este año a junio tenemos una rentabilidad positiva. La gran palanca la dan los buenos equipos que manejan las inversiones.



Lo otro son temas importantes en tecnología como los algoritmos que están haciendo correcciones en los mercados y procesos de inversión para los clientes, que se han ido afinando con los socios estadounidenses y europeos viendo el apetito que hay por las inversiones.



¿Rentabilidades de cuánto?



Manejamos 550 portafolios, por lo que ver una rentabilidad promedio es difícil, además que unos activos son muy diferentes a los otros y se acomodan de acuerdo con los clientes. Unos portafolios son conservadores con rentabilidades de 4% y otros pueden llegar a contar con retornos hasta de 25%.



El año pasado los mercados desarrollados rentaron 14% en promedio en todas las especies. Los emergentes el 16% y nosotros somos similares.



Este año los desarrollados van en 4% y emergentes en 2%. Ante esto, lo que se vería hacia fin de año es una corrección, pues vemos flujos de capital hacia América Latina.



Está saliendo capital de China y en las últimas cuatro semanas ha entrado a la región, cosa que no se había visto en un buen tiempo por dos razones: hay muchos activos de buena calidad a precios bajos y las monedas se han devaluado, lo que genera una brecha de los activos subvalorados, y así aumenta el apetito.



¿Por ejemplo las acciones colombianas que están baratas?



Hay consenso de analistas de que los precios van al alza no solo de Colombia, sino también de Chile y Perú por la afectación de precios que se ha dado en la pandemia. Hay apetito hacia adelante y eso viene acompañado de los buenos resultados de las compañías. Otro tema interesante es que el empleo formal viene traccionando de manera positiva. Eso es relevante para los aportes de la seguridad social.



¿Qué más ven hacia el futuro?



Si hay demanda de activos por extranjeros, hay demanda de moneda local y podría apreciarse el peso, pero otras variables en los commodities como el oro, cobre y plata, según se comporten esos productos, pueden afectar las divisas.



Vienen elecciones en Chile y campañas presidenciales en Colombia y Brasil, país que es clave para las divisas locales.



En el caso de la renta fija hay posibles riesgos de inflación y ajustes de las bancos centrales y eso afectaría ese mercado. En la región, también están los posibles incrementos de tasas de interés. Creo incluso que la Fed podría subirlas antes del 2023, lo que generará un efecto dominó.



¿Qué otra oportunidad de negocios ven?



Vemos oportunidades en los activos no listados en bolsas. Mercados de deuda privada en América Latina que están muy primitivos frente a otras regiones. Las empresas pueden tener acceso con fondos de capital de deuda privado y también darles acceso a las pymes para financiarse con deuda privada. Además, la participación en infraestructura en América Latina.



En private equity somos de los 22 más grandes compradores e incrementaremos de 10 a 15 millones de dólares los recursos.



Los fondos inmobiliarios se ven como oportunidades con desarrollos en México, y estaríamos interesados en que esto también se dé en Centroamérica y Suramérica.



La reforma pensional sigue pendiente...



La reforma pensional es muy necesaria y estructural para aumentar la cobertura de lo que tenemos y generar subsidios a los que lo necesitan. Hay variables como la longevidad que cada vez aumenta y hay que hacer ajustes. Cada cierto tiempo hay que revisar esos cambios paramétricos en todo el mundo.



¿Qué opina de que la gente pueda sacar parte de su ahorro pensional?



En Chile y Perú lo permitieron y en el caso chileno dicen que si estuvieran invertidos solo en papeles chilenos se les hubiera consumido el ahorro, pero con la diversificación de inversiones se logró que con la rentabilidad se pudiera pagar ese retiro y aunque entregar parcialmente los fondos de pensiones no tendría inconveniente, si se exagera con los retiros sería delicado, pues se comerían el ahorro y ahí sí es grave. Una AFP podría salir a liquidar parte del portafolio y darlo a quien lo pide, pero acá sería complejo por Colpensiones, que no tiene cómo hacerlo.



¿Tienen intención de dejar de invertir en empresas intensivas en carbono?



Estamos en proceso a unos 10 años de descarbonizar los portafolios y trabajamos con las compañías dándoles recomendaciones para hacerlo y avanzar en los códigos de gobierno corporativo para mejorar las relaciones con las comunidades.