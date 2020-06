¿Están las compañías preparadas para la nueva realidad?

Ante la actual coyuntura, las empresas deben ser capaces de reaccionar ante cambios repentinos y dramáticos en toda su cadena de valor, desde sus procesos de suministro hasta las interacciones con los clientes.



Así lo sugieren dos recientes reportes de la firma Boston Consulting Group (BCG): Is Your Technology Ready for the New Digital Reality? y Navigating the Covid-19 Crisis: Scenarios and Strategies for Business Leaders, los cuales presentan acciones claves para que las compañías de hoy puedan adaptarse a la nueva realidad.



La realidad ha demostrado que muchas de las organizaciones aún no están tan orientadas a los datos, no se centran en el cliente, y tampoco son tan ágiles como deberían serlo.



El reporte de la firma Is Your Technology Ready for the New Digital Reality? presenta un marco para afrontar este nuevo reto.



Las empresas que serán exitosas son aquellas donde hay una combinación entre capacidades humanas y herramientas tecnológicas para crear una sinergia que impulse el crecimiento, la innovación y la resiliencia. Este se centra en cuatro imperativos clave: garantizar la continuidad del negocio, restablecer la cartera de inversiones, anticipar avances tecnológicos, construir datos adaptables y plataformas digitales.



En medio de una crisis, tener la capacidad de adaptarse es posible, siempre y cuando, se cuente con una estrategia que impulse las capacidades digitales. Según Marcial González, Managing Director & Partner de BCG, “la incertidumbre permanecerá, así haya pasado la crisis de Covid-19. Sin embargo, por medio de una adecuada aceleración digital las empresas podrán reaccionar de manera rápida y flexible para así adaptarse a la nueva realidad”.



Por su parte, en el estudio de BCG de más de 200 compañías a nivel mundial, las que son líderes digitales lograron un crecimiento en ganancias de 1.8 veces en comparación con las que no cuentan con un desarrollo avanzado, y más del doble del crecimiento en el valor total de la empresa.



Si bien, invertir dinero y tiempo en las capacidades tecnologías de las organizaciones debe ser prioritario, las empresas no pueden olvidar uno de sus mayores activos, el talento humano. Según el reporte “Navigating the Covid-19 Crisis: Scenarios and Strategies for Business Leaders” las compañías se deben enfocar en siete aspectos fundamentales relacionados con la gestión humana incluyendo:



● Promover “el trabajo inteligente”, donde los empleados trabajan de forma remota reduciendo costos para la empresa.



● Dedicar recursos para el bienestar tanto mental como físico de sus colaboradores.



● Encontrar estrategias para implementar una fuerza laboral flexible.



● Crear un ecosistema de aprendizaje adaptativo. Donde se busca la mejora e implementación de capacidades digitales a escala.



● Liderar con empatía y dirección. Es fundamental continuar fortaleciendo la comunicación continua y bidireccional.



● Fomentar una cultura de resiliencia donde el propósito, la visión y los valores están alineados.



● Ser una compañía biónica donde se aprovechan los datos, las plataformas digitales, el uso de IA y los algoritmos para complementar la labor humana.



“Hoy, más que nunca, los líderes deben promover una estrategia integrada de respuesta para poder afrontar la crisis. Esto implica incluir capacidades tanto digitales, tecnológicas y humanas para afrontar la nueva realidad de forma exitosa”, afirma Marcial González.