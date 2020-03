La importancia del teletrabajo en época de coronavirus

Todos los negocios son susceptibles de vivir interrupciones inesperadas en su operación. Las causas son muchas y muy diversas, desde cortes de energía hasta desastres naturales.



Incluso, enfermedades como en su momento fue la gripe A y hoy el coronavirus pueden cambiar el rumbo de lo planificado. Por eso, lograr y mantener la continuidad de los negocios en contextos de incertidumbre se vuelve cada vez más vital.



Si bien las organizaciones suelen tener un plan de contingencia para evitar la interrupción de sus actividades, el mismo generalmente está más orientado a proteger los datos, a cuidar el Data Center, o a tener esquemas de recuperación en la nube.



Pero como venimos observando y en parte gracias a la transformación digital, el trabajo no debería ser solamente un lugar al que vamos, sino una actividad que hacemos, casi siempre, apalancados en tecnología.



Por eso, no puede existir un plan de contingencia que no contemple al trabajo remoto como uno de sus pilares. Sobre todo, si pensamos que las distintas situaciones disruptivas que sucedan pueden complicar la llegada de las personas a la oficina corporativa o incluso definir que durante un tiempo no podemos salir de casa.



El trabajo remoto o flexible ha crecido aceleradamente durante los últimos tiempos. De hecho, el estudio “El trabajador digital en 2019” realizado por Citrix arrojó que en Colombia el 44,5% de las empresas les permite a sus empleados trabajar de forma remota.



El trabajo remoto es fundamental para que las empresas puedan continuar operativas y sus empleados puedan acceder a las aplicaciones y datos que necesitan para trabajar de forma productiva desde cualquier dispositivo, lugar y conectividad, como si estuvieran en la oficina.



No obstante, el éxito de este modelo depende de su correcta implementación y de la apertura de cada entidad para su adopción. Por lo que planificar su incorporación, contar con la tecnología correcta y entrenar al staff para trabajar bajo modalidades flexibles se vuelve cada vez más importante.



¿Pero qué sucede con el 54,6% de empresas que todavía no contempla esta modalidad? Corren el riesgo de vivir interrupciones imprevistas sin estar preparadas para afrontarlas poniendo en riesgo la continuidad del negocio, deberán tomar decisiones bajo presión que pueden no ser las más adecuadas y asumen el riesgo de incorporar tecnologías a último minuto que, contrario a lo que esperan, pueden no ayudarlos a resolver el problema.



En definitiva, lo más cierto en los negocios son los cambios y cada día suceden más rápido. Los desastres naturales y las emergencias de salud pública pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, afectando la economía global y la productividad de la fuerza laboral, sin embargo, las organizaciones que cuentan con espacios de trabajo digitales y modalidades flexibles como el teletrabajo demuestran mayor agilidad, velocidad y eficiencia para administrar los recursos de la forma dinámica que demandan los entornos empresariales impredecibles.





Juan Pablo Villegas

Gerente General para Citrix Colombia