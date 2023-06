Estas son las cuatro mineras que están frenando su exploración

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) lanzó una alerta: cuatro compañías mineras están suspendiendo su proceso exploratorio por varias dificultades, entre ellas de orden público y la alta tributación que hay vigente.



(Vea: El Carbón representó el 64% de las ventas externas mineras).

“Ya hay cuatro compañías que, producto de la incertidumbre económica y motivos de seguridad han frenado sus actividades", afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.



De acuerdo con fuentes consultadas por Portafolio, se trata de las operaciones de Fortescue Metals, Royal Road, Agnico Eagle y Barrick Gold. Ahora bien, fuentes le contaron a este medio que más que salir de los títulos, las empresas están considerando no invertir o reducir sus inversiones al mínimo.



Cabe recordar que las compañías, todas en procesos exploratorios de cobre y oro, cuentan con títulos mineros y pueden devolverlos a la Agencia Nacional de Minería (ANM), solicitando la terminación de los mismos. No obstante, las mineras mantendrían sus áreas, pero no continuarían los desarrollos.



Un alto directivo de una de estas cuatro compañías afirmó que “por el momento nos quedamos en el país, tenemos que ver qué pasa más adelante para tomar decisiones”.

Los departamentos en los que hay títulos de estas compañías son Antioquia, Caldas, Nariño y Cauca.



De acuerdo con altos directivos de mineras de la región, hay dos problemas fundamentales para operar: orden público y razones económicas.



(Vea: Cuatro mineras de oro y cobre han frenado sus operaciones en el país).



Con respecto a las dificultades de seguridad, hay que tener en cuenta que en la zona operan hay presencia del Clan del Golfo. Así mismo, también denuncian que en las regiones están llegando personas externas a las comunidades para detener por vías de hecho y asegurando motivos ambientales el desarrollo de las actividades.



Cabe recordar que en un lapso de dos semanas, la mina de oro de Zijin Continental en Buriticá fue víctima de dos ataques. El primero fue un atentado con un cilindro bomba que dejó dos trabajadores muertos y 14 personas heridas, entre ellos, militares que resguardaban la mina.



Posteriormente, la compañía reportó que un trabajador fue herido con un arma de fuego y después fue incinerado un túnel, que afectó maquinaria.



Esto ha llevado a la compañía a detener sus labores de producción para proteger la integridad de sus colaboradores.



“Solicitamos la inmediata intervención del Gobierno para que esto no vuelva a suceder. No es posible que después de las advertencias del gobernador de Antioquia, de esta asociación y de la compañía, vuelvan a suceder actos terroristas”, dijo Nariño.



Fuentes consultadas indicaron que en algunos casos se les “extorsiona” a cambio de dejarlos desarrollar el proyecto.



(Vea: Reportan nuevos ataques en Mina Buriticá: esto es lo que se sabe).



Si se suma a esto la alta tributación, llevar a cabo estos proyectos ha perdido viabilidad y el apetito por avanzar con los títulos.

El complejo minero Buriticá (foto) llevaría su producción a 10 toneladas de oro al año. Cortesía

Ahora bien, Royal Road, una de las listadas por estar deteniendo su exploración, anunció que había terminado un joint venture con Mineros.



La terminación de este acuerdo significa que Royal Roads se quedará con la totalidad de los activos Guintär-Niverengo-Margaritas.



Un directivo de la compañía destacó que mantienen su operación, a pesar de que en un número importante de títulos se encuentren suspendidos por motivos de orden público.



En el caso de Fortescue Metals, esta compañía había hecho intentos en el pasado de iniciar operación; sin embargo, desistió de hacer proyectos en el territorio nacional.



Agnico Eagle, por su parte, tiene un joint venture para el proyecto de oro Anza, ubicado en Cauca. Por el momento la compañía no ha anunciado la rescisión de este acuerdo.



Por último, Barrick Gold, también con títulos de oro y cobre, que en años pasados había mostrado interés por adquirir Gramalote y Quebradona de Anglogold Asahanti.



Fuentes del sector señalaron que la presión de las dificultades están haciendo “inmanejable” continuar con las operaciones .



(Vea: Las medidas que tomó Zijin-Continental Gold tras atentado en Buriticá).



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio