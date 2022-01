Este es el ‘pico y placa’ por bloques que proponen los comerciantes

Ha pasado menos de un mes desde que entró en vigencia el ‘pico y placa’ extendido en Bogotá, el cual aplica desde las 6:00 a.m. hasta las 9 p.m.

Tras casi tres semanas desde la puesta en marcha de la medida, Fenacol Bogotá- Cundinamarca realizó una encuesta en la que evidenció que el 69% de los comerciantes no está de acuerdo con la ampliación en el horario de ‘pico y placa’.

Por su parte, para el 75% de los encuestados esta nueva medida ha afectado las labores de la empresa, cuyos principales efectos negativos son: disminución del número de clientes (74%), reagendamiento de citas con clientes-proveedores-inversionistas (48%) y retrasos en el ingreso del equipo de trabajo (36%).

Así mismo, el gremio advierte que para un poco más de la mitad (55%) de los comerciantes que participaron en el sondeo las ventas han disminuido desde el 11 de enero, comparadas con las dinámicas del año anterior.

OTROS DATOS DE LA ENCUESTA

De quienes aseguraron disminución en ventas, el 65% dijo que habían caído hasta en un 20%. Para el 23% las ventas han disminuido entre 20-40%. Y 11 de cada 100 comerciantes dice al Gremio que las ventas han caído en más del 40%.

Por su parte, el 70% no utiliza ninguna excepción contemplada por la Administración Distrital. Del 30% restante que sí ha acogido alguna excepción, el 67% afirma que se registra para el carro compartido con 3 o más personas, el 32% ‘pico y placa solidario’ y 17% vehículo híbrido o eléctrico.

“Estos resultados son muy preocupantes porque inciden de manera negativa en la reactivación económica de la ciudad que hasta diciembre venía por un muy buen camino. Insistimos que somos conscientes que la ciudad requiere modificaciones en la movilidad por las obras que se adelantan, sin embargo, debe revisarse otras opciones porque no permitir el uso del vehículo por 2 o 3 días completos a la semana es insostenible para una persona, más si lo utiliza como medio para su trabajo”, aseguró Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá- Cundinamarca.

LANZAN PROPUESTA

Frente a este panorama, el gremio de los comerciantes propone oficialmente un modelo de pico y placa de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. en bloque de cuatro horas por placa.

Esto significa que todos los vehículos podrán salir a diario pero con restricciones durante el día de 4 horas por periodo.

Ejemplo: de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. tendrán 'pico y placa' los vehículos de placa par (es decir, se podrán movilizar los de placa impar); de 10:00 a.m. a 2:00 no podrán salir los de placa impar; y así sucesivamente en turnos de 4 horas hasta las 10:00 p.m.

“Con este modelo habrá un uso más eficiente de la infraestructura de la ciudad y del transporte público, pues las empresas podrán organizar horarios con los trabajadores de manera escalonada, la ciudad tendrá actividad desde más temprano y hasta más tarde, y los ciudadanos podrán hacer uso de su vehículo de manera más organizada durante el día. Esta medida de Pico y Placa cumple con el objetivo de la Administración en todos los frentes y en el sondeo que realizamos, el 81% de los comerciantes están de acuerdo la propuesta, por eso invitamos al Distrito para que sea acogida”, aseguró el líder gremial.

