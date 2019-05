Este es el sector con mayor riesgo en accidentes laborales

Archivo particular

Si bien la media nacional frente a la tasa de accidentes laborales ha bajado en Colombia desde el 2014 situándose en un índice de 6.45% según Fedesarrollo, son pocas las empresas que en el país se ubican por debajo de este rango. Este es el caso de Sodexo SAS, empresa líder en prestación de servicios a terceros y que este año ha obtenido un índice de 4.53% logrando bajar en más de 2 puntos porcentuales respecto al año inmediatamente interior, la tasa de accidentalidad.



Con una inversión cercana a los $2.000 millones de pesos anuales, en recurso humano, capacitación, tecnología y recursos, para fomentar sistemas de riesgos laborales, la multinacional francesa es una de las mayores empleadoras del país y genera cerca de 11 mil empleos directos, clasificándose en riesgos 2 y 3, aunque en realidad opera en todos los rangos existentes (1 al 5), debido a los servicios que desarrolla para otras empresas, en especial aquellas de actividades de alto riesgo como lo son las del sector minero-energético y petrolero.



“Estamos orgullosos de ubicarnos dos puntos porcentuales por debajo del sector; esto es el fruto del trabajo alineado del equipo bajo nuestra metodología Tenga un día Seguro (Have a safe day) en la cual se definen temas transversales para abordar aspectos de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo. Además, contamos con una plataforma central donde trabajan cerca de 30 colaboradores, expertos en HSEQ que acompañan los procesos operacionales", afirma Luis Carlos Castañeda, Director HSEQ Sodexo.



Sodexo tiene operaciones a nivel nacional, pero las principales zonas de concentración de sus servicios están en: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, siendo esta última zona donde menos accidentes se reportan, lo cual concuerda con el más reciente reporte entregado por Fasecolda, que ubicó al departamento del Atlántico con -19%.



En Colombia, Sodexo trabaja para tres segmentos: Energía & Recursos, en donde desarrolla labores de mantenimiento especializado, housekeeping y alimentación; este segmento tiene la tasa más alta de accidentalidad en el país ubicándose en 12.90%. También ofrece servicios para el Corporativo que incluye industrias de alimentos, automotriz, construcción, metal mecánico, metalúrgica, financiero entre otros, que en Colombia registra 9.16% de accidentalidad, así como en el sector Salud y Educación, que arroja un promedio bajo de incidencias con 2.60%.



Esto evidencia el trabajo esmerado de Sodexo, que pese a desempeñarse en los sectores más riesgosos del país, ha obtenido la mejor calificación de su último quinquenio. Vale la pena destacar que el gobierno ha estimulado estas buenas prácticas con la implementación del decreto 1072, que ante el aumento de la clase trabajadora del país ha logrado disminuir la tasa de accidentalidad a 6.45%, lo que quiere decir que, por cada 100 trabajadores, se presentan 6.45 accidentes.



Otro de los aspectos a destacar en Sodexo es la baja presencia de enfermedades psicosociales a causa del estrés laboral, esto contrario a la realidad del país, dado que en recientes encuestas afirman que se ha presentado un incremento del 43% de los eventos de salud derivados de ansiedad y depresión, relacionados con factores de riesgo psicosocial en el trabajo.



APRENDIZAJES PARA OTROS



Estas son las recomendaciones que Sodexo sugiere para empresas que desean mejorar sus políticas de seguridad laboral:



▪ Integre desde las directivas hacia abajo: diseñe herramientas que fomenten la observación de conductas a mejorar.

▪ Reporte a diario los incidentes: esto debe hacer parte de la cultura de los colaboradores.

▪ Reconozca otras culturas para integrar: no todos provenimos de los mismos orígenes o contamos con el mismo grado de escolaridad. Trabajar con comunidades indígenas ha enseñado a Sodexo a innovar en procesos de mejora en la cultura de seguridad laboral.

▪ No se quede en el riesgo: evalúe la causa y el efecto y tome las acciones necesarias para controlarlo.

▪ Sea lúdico: divierta a la hora de capacitar. ej: Si bien la gente debe aprender a emplear EPP (elementos de protección personal), se recuerda más cuando se ha aprendido a través del juego.